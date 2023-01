O jucătoare de top și-a luat deja adio de la Australian Open: "Vești rele"

Australian Open, primul Grand Slam al anului, va începe luni dimineață cu meciurile de pe tabloul principaL.

Din păcate, pentru Paula Badosa (11 WTA), fost număr doi mondial, turneul este deja încheiat. Jucătoarea din Spania a anunțat că s-a accidentat în sferturi la Adelaide (ea retrăgându-se apoi din turneu) și nu poate juca la Australian Open.

"Vești rele... În timpul meciului de la Adelaide m-am accidentat și după ce am primit rezultatul analizelor am aflat că trebuie să stau câteva săptămâni. Îmi pare rău că lipsesc de la eidția din acest an a Australian Open, chiar îmi va lipsi. Voi face tot ce pot să mă întoc cât mai repede pe teren".

Ea a fost deja înlocuită pe tabloul principal de Laura Pigossi, din Brazilia, locul 113 WTA.