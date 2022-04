Întrebarea despre Simona Halep care a făcut-o să râdă pe Paula Badosa. Cele două vor fi adversare la Madrid

Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa, locul 2 mondial, a învins-o joi pe rusoaica Veronika Kudermetova, 6-3, 6-0, şi va fi adversara româncei Simona Halep în turul 2 al turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro.

Paula Badosa, favorită N.2 la această competiţie, a trecut după ceva mai mult de o oră de joc de Veronika Kudermetova, locul 25 WTA, care se impusese în trei din cele patru dueluri directe de până acum, notează EFE.

La final, Paula Badosa a fost întrebată despre cum se simte în postura de favorită în disputa cu Simona Halep din turul secund. Iberica a început să râdă, răspunzând: ”Crezi că sunt favorită? Pff, ok...”

“You think I’m the favorite? Pfft. Okay….”

