Pe tabloul feminin de la Australian Open s-au jucat deja trei optimi de finală de pe jumătatea superioară.

Primul meci a fost cel dintre Paula Badosa, locul 6 WTA, și Madison Keys, locul 51. A câștigat Keys, scor 6-3, 6-1, americanca reușimd încă o dată să confirme forma fenomenală prin care trece.

Barbora Krejcikova (locul 4 WTA) și-a învins unul dintre idolii ei, pe Victoria Azarenka (25 WTA), fostă campioană la Australian Open. A fost 6-2, 6-2 pentri Krejcikova.

După Badosa, a dua jucătoare din Top 10 care a părăsit competiția a fost Maria Sakkari. Jucătoarea din Grecia (8 WTA) a fost învinsă de Jessica Pegula (21 WTA), 7-6, 6-3 pentru americancă.

Madison Keys și Krejcikova se vor întâlni în sferturi, iar Jessica Pegula va evolua împotriva învingătoarei din meciul Ashleigh Barty - Amanda Anisimova, care se dispută de la ora 10.00.

Keys versus Badosa

