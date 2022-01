Chinurile unui fotbalist in Liga 1 neplătit de luni de zile."Președintele nu ratează nicio ocazie de a mă înjura"

Fundaşul Paul Pîrvulescu a anunţat, duminică, după meciul pierdut de Academica în faţa echipei CS Mioveni, scor 1-3, în Liga 1 Casa Pariurilor, că va pleca de la formaţia din Clinceni.

”Având în vedere că am primit doar trei goluri cu echipa pe care am aliniat-o astăzi, cred că ne-am descurcat onorabil. Nu am mai jucat până acum fundaş central, a fost şi pentru mine o surpriză, nu am avut de ales. A fost ultimul meci pentru mine, începând de mâine nu o să mai fiu pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri. Mă despart destul de greu, au fost trei ani şi o lună senzaţionali pentru mine”, a spus Paul Pîrvulescu, potrivit digisport.ro.

Pîrvulescu l-a acuzat pe Iulian Stoica, preşedintele clubului Academica Clinceni, că l-a înjurat în repetate rânduri în ultima perioadă. ”Sunt unii oameni în conducerea clubului, mi-e foarte greu să vorbesc, dar atât timp cât nu îţi respecţi jucătorii, în special pe mine, vorbesc aici despre domnul preşedinte, care nu ratează nicio ocazie de a mă jigni, de a mă înjura, atât pe mine, cât şi pe familia mea... Nu ştiu ce am făcut. Dacă ar fi să ne luăm după domnul preşedinte, ai doar obligaţii nu şi drepturi”, a explicat fotbalistul.

CS Mioveni a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-1), echipa Academica Clinceni, din etapa a XXII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Pîrvulescu a fost integralist la oaspeţi.