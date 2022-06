Paul McCartney împlinește azi 80 de ani! Tocmai a susținut un concert cu 60.000 de fani și se pregătește să devină Lord VIDEO

James Paul McCartney s-a născut la Liverpool pe 18 iunie 1942 într-o familie modestă. Mama lui, care era moaşă, a murit când el avea vârsta de 14 ani.

Paul McCartney a susținut un concert sold-out la New Jersey cu 60.000 de fani în tribune. Bruce Sspringsteen a urcat pe scenă pentru a cânta două melodii alături de Paul, iar Jon Bon Jovi a venit și el în fața publicului pentru a-i ura La mulți ani.

Paul McCartney împlinește azi 80 de ani, dar vârsta nu își spune cuvântul. După încheierea turneului său intitulat "Got Back Tour", în timpul căruia muzicianul britanic a umplut stadioane din Statele Unite timp de o lună şi jumătate, el va susţine un concert la Festivalul Glastonbury.

Paul va deveni cu această ocazie cel mai vârstnic cap de afiş din istoria celebrului festival muzical, care atrage zeci de mii de spectatori în sud-vestul Angliei. "Publicul numeros de la Glastonbury m-a făcut întotdeauna să mă gândesc la o scenă de bătălie medievală", declara Paul McCartney pe Twitter la sfârşitul lunii martie.

Me neither…until tonight.

What a blessing to see the legend himself, Paul McCartney, tonight at MetLife.

Sir Paul will be 80 years old on Saturday. pic.twitter.com/W1rxKuQyGc— Ryan Field (@RyanFieldABC) June 17, 2022