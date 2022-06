Rapid mută pe piața transferurilor: cine e ultimul jucător venit sub comanda lui Mutu

Rapid a efectuat primul transfer al verii, pe Paul Iacob, fundașul ce a evoluat în sezonul trecut pentru Chindia Târgoviște. Acesta a semnat un contract valabil pe doi ani, până în vara lui 2024.

În vârstă de 25 de ani, Paul a crescut la Academia Hagi, debutând în Liga 1 pentru Viitorul Constanța, în 2018, într-o partidă împotriva Concordiei.

În ultimul sezon, Paul a jucat 37 de meciuri în tricoul Chindiei, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai formației târgoviștene.

Iacob poate juca pe mai multe posturi, cel de fundaș central, mijlocaș la închidere, însă poate evolua și ca fundaș stânga.

„Mă bucur că am ales Rapid, abia aștept primul meci să cunosc suporterii. Îmi doresc să fac performanță cu Rapid, de-asta am ales acest club de tradiție. Nu-mi doresc decât să fac performanță și să iau trofee. Suporterii Rapidului sunt cei mai frumoși din țară și acesta a fost unul dintre motivele pentru care am ales acest club”, a spus Paul la semnarea contractului.

În palmares, noul fundaș al Rapidului are o Cupă și o Supercupă ale României, ambele câștigate cu Viitorul Constanța.

CARTE DE VIZITĂ

Data nașterii: 21.06.1996 (Constanța)

Post: fundaș central

Înălțime/Greutate: 1,84 m / 80 kg

Cota transfermarkt.com: 1 milion Euro

Carieră:

2015/16: Gaz Metan Mediaș (L2) 16/0

2016/17: FC Brașov (L2) 30/4

2017/18: FCM Târgu Mureș (L2) 20/6

2017/18: Dunărea Călărași (L2) 12/0

2018/19: Viitorul Constanța (L1) 10/0

2019/20: Viitorul Constanța (L1) 24/0

2020/21: Chindia Târgoviște (L1) 32/2

2021/22: Chindia Târgoviște (L1) 37/0