Patronul care vrea să-și motiveze angajații pentru "a nu pleca pe cont propriu". "Poți să îi faci asociați, cu cotă parte"

Multe domenii de activitate din România se confruntă cu lipsa forței de muncă. Cei care au afaceri reușesc cu greu să găsească angajați cu experiență.

Patronii care au reușit să formeze o echipă sunt preocupați ca angajații să fie mulțumiți de condiții și să nu își caute un alt loc de muncă.

Ads

Este cazul unui antreprenor care cere sfaturi pe această temă, într-o postare pe Facebook.

"Pentru a mulțumi angajații, financiar vorbind, cum procedați privind bonusările? Ca și S.R.L. nu suntem de mult timp pe piață, domeniul nostru de activitate fiind construcția de șeminee, sobe, grătare etc.

Poate mă sfătuiți cu ceva formule de motivare a meșterilor, pentru a nu pleca pe cont propriu, fiind o activitate de nișă", a scris acesta pe Grupul antreprenorilor din România.

Ads

"Oamenii nu aleargă numai pentru bani"

În comentarii, acesta a primit mai multe sfaturi de la antreprenori.

"Eu din toată experiența mea cu angajații am învățat un lucru: cu cât sunt mai implicați în funcționarea firmei, cu atât sunt mai fideli. Oamenii nu aleargă numai pentru bani (peste un anumit nivel minim, bineînțeles) ci tânjesc să primească respect, sa simtă că contează, să le placă să vina la lucru.

De aceea eu pe toți am încercat să îi implic în deciziile firmei cât s-a putut și cu cine s-a putut (nu toți sunt făcuți pe calapodul ăsta) și să îi plătesc la cât muncesc, nu neapărat la un salariu fix."

"Dacă pleacă pe cont propriu, cu atât mai bine, puteți fi parteneri, iar ei vor fi responsabili pentru plățile propriilor salarii, impozite etc. Noi avem 2 foști salariați foarte buni care și-au deschis firme. Acolo unde considerăm că avem nevoie de ei îi solicităm și mai mult de atât, la nevoie sună și ne cer sfatul când au proiecte mai complexe. Ce vreau să zic este că pe cei ce vor pe cont propriu nu-i puteți opri cu bani, de la noi nu a plecat niciunul din motive salariale. Remunerați-i corect pe cei care rămân, rămâneți în relațîi bune cu cei care pleacă pt că îi puteți solicită la diverse proiecte."

Ads

"Oferă-le cotă participativă în firmă"

"Poți să îi faci asociați, cu cotă parte. Sau pur și simplu să le oferi % din vânzări."

"Cel mai ieftin e respectul."

"De cele mai multe ori e inevitabilă plecarea unora dintre angajați. Nu pot fi controlați, stimulați toți la fel. Unii au viziuni diferite despre muncă, planificare, etc. Mai devreme sau mai târziu, toți se văd patroni după ce au acumulat destule informații că să poată pleca la drum singuri. Restul e can can."

"Oferă-le cota participativă în firmă. Așa o să lucreze și pt ei, nu doar pentru patron."

C"hestia e că mulți pleacă pe cont propriu pentru că cred că o să câștige mai mult, dar în realitate nu tot timpul e așa."