Patrick Mouratoglu a dat cărțile pe față: de ce a ales-o pe Simona și ce discuție a avut cu Serena

Francezul Patrick Mouratoglou a declarat că i-a fost greu să o înțeleagă pe Serena Williams în ultimul timp și a explicat de ce a ales-o pe Simona Halep.

Mouratoglou a lămurit într-un interviu acordat presei franceze două aspecte extrem de importante: de ce a ales-o pe Simona Halep și ce discuție a avut cu Serena Williams.

Despre Simona Halep

"Este cu adevărat o alegere din inimă. Întotdeauna am făcut-o așa, mi-am urmat mereu instinctele. Simona este o jucătoare excepțională, care a făcut deja lucruri fantastice în carieră. Avem deja o materie primă care este de top, avem o relație de încredere pe care putem construi ceva. Încă mai are capacitatea de a face mult mai bine decât ceea ce a făcut până acum. Are 30 de ani, la aceeași vârstă am inceput sa lucrez cu Serena".

Despre ultimele discuții cu Serena.

"Nu vreau să vorbesc în numele ei. Am avut o discuție înainte de a începe să lucrez cu Simona. Am întrebat-o dacă are planuri să joace din nou pe termen scurt, nu mi-a dat un răspuns. Așa că i-am spus că vreau să muncesc și că, dacă va avea din nou disponibilitate, vom discuta din nou.

Apoi, ea a anunțat că vrea să joace Wimbledon pe rețelele de socializare, ceea ce m-a surprins, dar uneori este dificil să descifrezi limbajul Serenei, chiar dacă o cunosc de zece ani".