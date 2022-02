Drama lui Patrice Evra: a fost violat de directorul școlii. “Mă simțeam ca un laș”. Atacă frontal subiectele rasism și homosexualitate în fotbal

Patrice Evra, fostul fotbalist al lui Manchester United și al naționalei Franței, e cunscut ca un tip jovial. Face furori pe rețele sociale cu filmulețele pe care le postează, iar expresia lui favorită, care a dat și titlul autobiografiei sale, este: I love this game! - Iubesc acest joc!

Însă în spatele acestui tip plin de viață se ascunde o pvoeste tristă. Pe când avea doar 13 ani, Patrice a fost violat de directorul școlii. A purtat cu el această povară mult timp.

“Aveam 13 ani și am păstrat această greutate cu mine toată viața. La 24 de ani, când jucam încă pentru Monaco, m-a sunat poliția și m-a întrebat dacă acel bărbat m-a molestat. Am spus nu. Au insistat, ești sigur?, am spus din nou nu, am început să mă enervez și am închis. Au existat și alte plângeri de la alți copii... Mă simțeam ca un laș. M-am rusinat. Mă gândeam mai mult la reputația mea, la ce ar crede oamenii. Ceea ce a schimbat lucrurile a fost o femeie. Am cunoscut-o pe Margaux, femeia vieții mele, care a reușit să îndepărteze acea masculinitate toxică din mine. Îmi blocam toate emoțiile”, a spus Evra într-un interviu acordat Le Parisien.

Despre rasism în fotbal

Trebuie să încetăm să ne prefacem că luptăm împotriva rasismului și să fim ipocriți. Luați exemplul Super League. Dezbaterea era peste tot. Am urmărit timp de patru zile cum mass-media, suporterii, toată lumea s-a adunat pentru o cauză în fotbal, împotriva unui proiect care nici măcar nu a început. FIFA, UEFA, autoritățile și marile nume ale fotbalului au făcut totul pentru a opri proiectul în mai puțin de 24 de ore. Când am văzut asta, am spus: „De ce nu avem aceeași energie împotriva rasismului?”. Pentru că, nu le lovim buzunarele. Lupta împotriva rasismului nu interesează pe nimeni.

Despre homosexualitate în fotbal

Este simplu, în lumea fotbalului totul este îngust. Când am fost în Anglia, a venit cineva să țină o discuție despre homosexualitate în echipă. În timpul acelei discuții, unii dintre colegii mei a spus: „Este împotriva religiei mele. Dacă este un homosexual în acest vestiar, trebuie să iasă din club”. În acel moment am spus: „Taci! Îți dai seama ce spui?”. Am jucat cu jucători care erau gay. S-au deschis față de mine în discuții unu-la-unu, pentru că altfel le era frică să vorbească despre asta. Fiecare club are cel puțin doi jucători gay. Dar în lumea fotbalului, dacă spui asta, ești terminat”.

Patrice Evra a jucat la echipe precum Nice, Monaco, Manchester United, Juventus sau Ol. Marseille.

Are 81 de selecții pentru naționala Franței.

Cea mai prolifică perioadă a fost la Manchester United, alături de care a câștigat, printre altele, Liga Campionilor și de cinci ori campionatul.