Patriarhul Kiril al Rusiei îi îndeamnă pe cetățeni să meargă la război. „ Dacă veți muri pentru țara voastră, veți fi cu Dumnezeu în împărăția sa”

Patriarhul Kiril al Rusiei i-a încurajat pe ruși să meargă la război, după mobilizarea militară anunțată de Kremlin.

Patriarhul Kirill a îndemnat să nu le fie frică de moarte pe fondul mobilizării.

"Mergeți cu curaj să vă îndepliniți datoria militară. și nu uitați că, dacă veți muri pentru țara voastră, veți fi cu Dumnezeu în împărăția Sa, în glorie și în viața veșnică", scrie NNEXTA.

"Go bravely to fulfill your military duty.And remember that if you die for your country, you will be with God in his kingdom, glory and eternal life"

Maybe Kirill will refuse an armored Mercedes and security? pic.twitter.com/Bo6WaYcUKp— NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2022