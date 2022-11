Vladimir Mihailovici Gundiaiev, cunoscut la nivel mondial drept Patriarhul Chiril, liderul religios al Bisericii Ortodoxe Ruse, este un fost agent KGB, cu o avere personală colosală.

Gundiaiev este un aliat apropiat al lui Putin și a numit regimul autocrat care a transformat Rusia în stat sponsor al terorismului drept un „miracol al lui Dumnezeu”.

Istoricul Felix Corley a publicat în 2018 un studiu intitulat „Fișierele Mihailov: Patriarhul Chiril și KGB”. Analiza a dezvăluit că în viața sa anterioară Gundiaiev a fost de fapt agent KGB cu acte în regulă.

Pekka Kallioniemi, un cercetător finlandez specializat în investigații din surse deschise și combatarea fake-news-ului, a analizat informațiile apărute în ultimii ani despre liderul ortodox de la care lumea civilizată așteaptă încă un semn de opoziție la faptele criminale ale lui Putin.

"Gundiaiev, care spune adesea că oamenii religioși ar trebui să ducă o viață modestă, este miliardar - averea sa este estimată la aproximativ 4 miliarde USD. El deține un iaht și mai multe proprietăți imobiliare de lux în jurul Rusiei.

Îi place să-și petreacă vacanțele într-un palat din Gelendjik, o stațiune rusească de lux la Marea Neagră. Proprietatea este estimată la o valoare de aproximativ 250 de milioane de euro. Vladimir nu este prea pasionat de conservarea naturii: în timpul construcției au fost tăiate mai multe hectare de pădure, inclusiv o specie rară de pin", arată cercetătorul finlandez.

Gelendzhik. This place is estimated to be worth around 250 million EUR. Vladimir is also not too keen on nature preservation: during the construction several acres of forest, including a rare species of pine, was logged.

4/8 pic.twitter.com/GmJWSziwsX— Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) November 22, 2022