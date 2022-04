Pastilele cu iodură de potasiu care urmau să ajungă zilele acestea la populație nu vor mai fi distribuite deocamdată. Decizia a fost luată la nivelul Ministerului Sănătății.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că autorităţile nu vor distribui pastilele cu iodură de potasiu către populaţie înainte de realizarea unei campanii de informare. Rafila mai spune că nu a avut ”o dispută” cu medicii de familie pe tema distribuirii către pacienţi a comprimatelor, el arătând că medicii i-au transmis că aceasta reprezintă o chestiune birocratică. În replică, ministrul spune că în opinia sa distribuirea comprimatelor ţine de responsabilitatea pe care medicii o au faţă de pacienţii lor, iar ”această responsabilitate nu înseamnă birocraţie”.

”Am lucrat la structurarea campaniei de informare. Nu putem să facem distribuţia acestor comprimate fără să existe o campanie de informare a publicului privind modul de administrare şi utilizare: doar într-o situaţie în care - Doamne fereşte! -, apare un incident care să presupună acest lucru. E un lucru foarte sensibil şi nu o să facem niciun fel de distribuţie până nu ne convingem că toată lumea ştie despre ce este vorba, pentru că administrarea intempestivă a acestor pastile poate să pună probleme”, a declarat Alexandru Rafila, luni după-amiază, într-o conferinţă de presă la Bacău.

Acesta a explicat că în cadrul campaniei de informare va exista o ”componentă vizuală” şi un flyer informativ care va însoţi distribuţia pastilelor către cetăţeni.

Ministrul a comentat şi reacţia medicilor de familie cu privire la acest subiect.

”Vă asigur că vom găsi cadrul legal care să facă posibilă distribuia către cetăţeni. Şi vreau să vă mai spun un lucru: eu nu am avut nicio dispută cu medicii de familie. Dânşii mi-au spus doar punctul lor de vedere, am încercat să-l înţeleg, ne-au spus în mod foarte clar că ei consideră o chestiune birocratică distribuirea acestor pastile către pacienţii de pe propriile liste. Eu le-am spus – şi nu în spirit polemic – că consider avem o responsabilitate, noi ca administratori ai sistemului de sănătate, pentru toţi pacienţii din România, dânşii pentru pacienţii de pe propriile liste. Eu nu cred că protejarea sănătăţii pacienţilor noştri este o chestiune birocratică. Mai rămâne să analizăm cu colegii de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, vom găsi o soluţie şi eu cred că mulţi dintre medicii de familie vor reflecta şi vor deveni parteneri, nu ai noştri, ai pacienţilor de pe listele lor, în a-i ajuta să înţeleagă care este copul acestei distribuiri care nu trebuie în niciun fel să îngrijoreze populaţia”, a adăugat Alexandru Rafila.

Acesta a subliniat că, în opinia sa, că dezbaterea în spaţiul public pe acest subiect ”este prea amplă pentru chestiune care, până la urmă, este de bun simţ şi nu reflectă altceva decât abordarea preventivă a unei probleme care a suscitat dezbateri în spaţiul public”.

Guvernul şi Ministerul Sănătăţii vor demara o campanie de informare a populaţiei referitoare la modul de administrare şi de păstrare a comprimatelor de iodură de potasiu, a transmis, duminică, Ministerul Sănătăţii, într-un comunicat de presă.

În momentul de faţă, nu există niciun pericol care să facă necesară administrarea acestor pastile, mai arata sursa citată.

Conform anunţului iniţial al ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila, de săptămâna aceasta ar fi urmat să înceapă distribuirea pastilelor de iodură de potasiu către persoanele eligibile.