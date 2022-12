Propunere pentru evitarea accidentelor la pasajul Unirii. „Să nu moară nimeni, eventual să zgârie caroseria”

Preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu, a declarat că trebuie schimbată această poartă de gabarit înainte de intrarea în Pasajul Unirii cu una care să nu pună viaţa oamenilor în pericol, în cazul în care un şofer neatent ajunge să o lovească.

Augustin Hagiu a declarat, miercuri, la Prima News, că nu a aflat până în prezent dacă există elemente de presemnalizare înainte de intrarea în Pasajul Unirii.

“Nici până la ora asta, cu toate că nu am utilizat foarte mult telecomanda televizorului, nu am aflat dacă toate elementele de presemnalizare care să determine un şofer de vehicul comercial să ocolească acest pasaj, în cazul în care înălţimea nu este corespunzătoare cu cea a vehiculului astfel încât să în traverseze în siguranţă, să poată să ia măsura ocolirii pasajului. Nu am această certitudine dacă există, nu există”, a afirmat Hagiu.

El consideră acea pasarelă trebuie schimbată cu una care să nu pună în pericol viaţa oamenilor.

“În primul şi în primul rând, trebuie un indicator rutier care să îmi spună că dacă merg pe direcţia înainte, pe cele două benzi pe sens, pe direcţia pasajului, nu voi putea să intru decât dacă am o înălţime mai mică de 3.60. Şi aici sunt părerile împărţite, cât are pasajul. Cred că 3,70 şi ceva are pasajul. Cel puţin unul montat pe ultimul semafor de dinaintea pasarelei, dar considerând că spre pasaj se poate veni şi în alte două direcţii, în ultima poziţie trebuie să avem şi acolo montate aceste indicatoare.

Nu contează de unde a venit autocarul, el trebuie să întâlnească indicatorul. Această pasarelă cred că poate avea o altă soluţie tehnică, astfel încât atunci când o loveşti să nu moară nimeni, eventual să zgârie caroseria, să zgârie plafonul vehiculului, dar în niciun caz nu trebuie să moară nimeni. Există mai multe sisteme acustice, luminoase pentru astfel de balize de înălţime. De fapt, nu este o pasarelă, nu asigură trecerea de pe o parte pe alta a drumului pentru pietoni.

Este o baliză de presemnalizare a intrării într- un pasaj subteran cu o anumită înălţime. Ar trebui schimbată complet această pasarelă cu una care să nu pună viaţa oamenilor în pericol în cazul în care un şofer neatent ajunge să o lovească, să lovească această structură. Nu trebuie să fie o structură metalică grea, trebuie să fie o altă structură care să nu pună viaţa nimănui în pericol”, a explicat preşedintele FORT.

El a mai fost întrebat despre promisiunile guvernanţilor legate de infrastructură, în condiţiile în care în acest an au fost redaţi traficului 13 kilometri de autostradă deşi existau promisiuni pentru mai mulţi.

“Transportatorii nu mai circulă demult pe promisiuni, ei încearcă să circule cât mai mult pe asfalt. La întrebarea de ce, în România există un singur răspuns – De aia. Dacă nu ar exista acest răspuns probabil ar exista oameni responsabili, instituţii responsabile, structuri responsabile. Or, noi nu avem pe nimeni responsabil de ceea ce s-a întâmplat şi în actul de corupţie legat de infrastructură şi proasta contractare, lipsa de profesionalism legat de infrastructură şi în execuţia proastă a lucrărilor de infrastructură şi în semnalizarea şi presemnalizarea lucrărilor de infrastructură. Noi nu avem responsabili.

Avem foarte multe entităţi pentru hârtie, care nu au nicio legătură cu mediul privat sau cu cetăţeanul, au legătură numai şi numai cu statul, care nu reuşesc nici măcar pe banii noştri să colaboreze şi să-şi facă treaba. Nu ştiu ce să vă spun cu aceste promisiuni. Ar trebui ca toţi cei care deschid gura şi enunţă kilometri de autostradă care vor fi făcuţi în mandatul propriu în condiţiile în care nu ating aceste obiective, să iasă pe uşa ministerului sau pe uşa instituţiilorpe care le reprezintă cu capul plecat să spună două vorbe poporului şi să se ducă de unde au venit”, a mai declarat Augustin Hagiu.