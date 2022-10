Pasagerii unui avion care urma să decoleze din Rusia, dați jos din avion: "A venit biroul de înrolare pentru copilot" VIDEO

Pasagerii unei aeronave care urma să decoleze din Rusia, cu destinaţia Turcia au fost daţi jos din avion pentru că unul dintre piloţi a primit ordin de mobilizare.

Oamenii au coborât și au fost nevoiţi să aştepte 9 ore până când a fost găsit un alt pilot.

"Toată lumea era în stare de șoc. A fost o mizerie, a venit biroul de înrolare pentru co-pilot. Trebuia să decolam pe 30 septembrie la 5:20 dimineața, dar am decolat abia la 14:00 ora Ufa. La început am așteptat două ore, apoi am fost trimiși cu toții la hotelurile noastre. La difuzor era un anunț: 'Din cauza mobilizării și a interdicției ulterioare de trecere a frontierei pentru co-pilot, decolarea este anulată. Vă rugăm să părăsiți avionul'", a fost mesajul postat de unul dintre pasageri pe reţelele de socializare, scrie observatornews.ro.

The pilot received the summons before the flight, but he did not come to military commissariat and was banned from leaving the country just before the flight.

Video:Mash pic.twitter.com/VZm1dIsdti— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2022