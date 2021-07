Centru de vaccinare drive-thru pe Transalpina, in Pasul Urdele, la cea mai mare altitudine a soselei VIDEO

Prefectura Valcea anunta deschiderea unui centru de vaccinare drive-thru pe Transalpina, sambata viitoare, in 17 iulie. Centrul va functiona intre orele 10.00 si 18.00 si se vor administra serurile Pfizer si Johnson.

"Sub autoritatea Institutiei Prefectului - Judetul Valcea, sambata, 17 iulie a.c., pe Transalpina, cea mai inalta sosea din Romania, va fi deschis un centru de vaccinare de tip drive - through. Centrul, unic in tara noastra, va functiona pentru inceput doar in ziua de 17 iulie, in intervalul orar 10.00 - 18.00, in cadrul lui urmand sa fie administrate serurile Pfizer si Janssen (vaccin in doza unica produs de compania Johnson&Johnson)", a transmis, luni, Prefectura Valcea.

Institutia precizeaza ca cei care aleg sa se imunizeze impotriva COVID-19 cu serul Pfizer se pot prezenta pentru rapel la orice centru de vaccinare (fix sau mobil) din tara, in care se administreaza acest tip de vaccin.

"Este o ocazie deosebita pentru cei care iubesc muntele si drumetiile sa se bucure de privelistea spectaculoasa pe care acest drum montan, unic in intregul lant al Muntilor Carpati, o ofera. Centrul va fi amplasat chiar in punctul cel mai inalt al soselei - Pasul Urdele, la altitudinea de 2.145 metri.

Ii invit pe toti cei care inca nu s-au imunizat impotriva COVID-19 si vor sa viziteze aceasta zona sa treaca pe 17 iulie si pe la acest centrul de vaccinare. Cu siguranta va fi o experienta de neuitat. Fiecare persoana care se vaccineaza este importanta si numai impreuna, aratand ca ne pasa de sanatatea noastra si a celor dragi, putem sa invingem aceasta pandemie", a transmis prefectul judetului Valcea, Sebastian Fartat.

La acest centru de imunizare de pe soseaua Transaplina se pot prezenta toate persoanele care doresc sa se vaccineze impotriva COVID-19, indiferent de localitatea de domiciliu, doar cu actul de identitate si fara o programare prealabila.

Chestionarul de triaj si cel de consimtamant pot fi descarcate de pe site-ul https://vaccinare-covid.gov.ro sau pot fi obtinute direct la centrul de vaccinare.