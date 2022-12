Gondola Sinaia anunţă o nouă instalaţie în Valea Dorului. Vlad Oprea: "Vom avea skipass unic pe toate instalaţiile de transport pe cablu din stațiune"

Gondola Sinaia a anunţat vineri, 2 decembrie, o nouă instalaţie în Valea Dorului. Vlad Oprea, primarul din Sinaia a declarat că este o reparaţie istorică, un moment extrem de important pentru schiul sinăian şi pentru întreaga comunitate local, iar în următoarele săptămâni vor încheia contractul de vânzare-cumpărare. Din acel moment vom avea skipass unic pe toate instalaţiile de transport pe cablu din Sinaia, mai spune edilul.

”Da, avem multe veşti de împărtăşit. Veşti mari, cum n-am mai avut de mult timp. Poate niciodată. Da, avem o nouă instalaţie în Valea Dorului. Este vorba despre un telescaun nou, Doppelmayr, cu patru locuri, care va deservi şase pârtii, dintre care trei noi. Da, vestea cea mare este că suntem în plin proces de achiziţionare a activelor Teleferic Sinaia”, anunţă Gondola Sinaia pe Facebook.

"Este o reparaţie istorică, un moment extrem de important pentru schiul sinăian şi pentru întreaga comunitate locală. Am câştigat licitaţia, în următoarele săptămâni vom încheia contractul de vânzare-cumpărare. Din acel moment vom avea skipass unic pe toate instalaţiile de transport pe cablu din Sinaia." a declarat Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Goldola Sinaia mai spune că a mai cumpărat şi un utilaj nou de bătut zăpada, am investit în cel mai performant sistem de parcare în zona Telegondolei, am ridicat parazăpezi, avem o zonă nouă de casierii, două noi ticketbox-uri, am amenajat noi pârtii în zona alpină şi suntem pregătiţi pentru un sezon bun.

”Nu va fi uşor, deoarece preluarea telecabinelor vechi implică multe resurse, dar suntem optimişti”, se arată în postare.

”În legătură cu startul sezonului de iarnă: muntele se pregăteşte. Ca de obicei, rămâneţi aproape, vom anunţa. Deocamdată, estimăm intervalul 10-20 decembrie, dar, desigur, rămânem la dispoziţia vremii (prognozele anunţă încălziri, deci nu riscăm deocamdată pornirea instalaţiilor de zăpadă artificială)”, se mai precizează în mesaj.

"Cea mai bună veste din ultimii ani"

Iubitorii sporturilor de iarnă se declară entuziasmați de veste în comentarii, pe pagina Gondolei Sinaia, de pe facebook.

"Cea mai bună veste din ultimii ani. Ne apropiem de normalitate, Sinaia își redobândește faima și farmecul.

Trebuia luat în calcul că o mare parte dintre schiorii care evitau Sinaia acum se vor activa. Mă aștept la un flux foarte mare, care va pune la încercare infrastructură domeniului schiabil. Trebuie să va pregătiți în acest sens: parcare extinsă, capacitate de transport gara-gondola, dar, mai ales, părții noi. Este clar că, fără pârtii noi Drumul de Vara va deveni un fel de Drumul Roșu din PBv, adică o sursă permanentă de accidente cauzate de supraîncărcare. Să sperăm că pârtia Carp va fi amenajată astfel încât să preia schiorii avansați."

"Felicitări pentru câștigarea licitației, pentru cumpărare. Un singur administrator al domeniului schiabil și folosirea unei singure cartele pe toate instalațiile, ASTA ESTE O VESTE FOARTE BUNĂ. Felicitări!"

"Dacă rezolvați și cu vântul să nu se mai închidă instalațiile la cea mai mică adiere și astfel să nu poți avea o predictibilitate asupra unei zile întregi, începând de dimineață, atunci într-adevăr veți fi nr. 1."

"O investiție care va face din Sinaia cel mai mare domeniu schiabil din țară, greu de egalat curând de alte domenii. Suntem convinși că se vor găși și soluții suplimentare de parcare pentru accesarea tuturor instalațiilor și infrastructurii de schi ajunse în proprietatea orașului Sinaia."