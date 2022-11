Anunțul primarului din Bușteni despre una dintre cele mai populare pârtii de pe Valea Prahovei: ”Au apărut zvonuri”

Domeniul schiabil Kalinderu din Bușteni, popular printre schiorii începători, dar mai ales printre turiștii care preferau sania în locul schiurilor, se va deschide în acest sezon.

Administrarea pârtiilor din această stațiune montană a fost preluate în septembrie de către primărie după ce contractul cu firma care a administrat domeniul schiabiul și transportul pe cablu din Bușteni a expirat.

După schimbarea administratorului au fost tot mai multe voci care au susținut că în sezonul de iarnă 2022-2023 activitatea pe domeniul schiabil de la Bușteni este compromisă, pentru că primăria n-ar fi avut timp și bani să amenajeze pârtiile.

”Chiar dacă în ultima perioada au apărut zvonuri precum că domeniul schiabil Kalinderu a fost blocat de actuala administrație și pârtia nu va funcționa în acest sezon, dorim să informăm cetățenii orașului și turiștii că lucrările se desfășoară conform graficului programat. (…) Vă asigurăm că Pârtia Kalinderu va fi pregătită pentru noul sezon de iarnă”, a fost mesajul primarului postat pe pagia sa de Facebook.

Pârtiile din Bușteni și instalațiile de transport pe cablu au fost administrate, începând cu anul 2017, de o societate privată care câștigase contractul în urma unei licitații publice.

În septembrie 2022, acest contract expiră, iar reprezentantul firmei susține că a făcut toată vara nenumărate demersuri către primăria din Bușteni pentru a vedea dacă va continua să administreze pârtiile, în ideea să pregătească sezonul de de schi din această iarnă. În septembrie, primăria a anunțat că nu mai dorește să organizeze o licitație și că va prelua administrarea domeniului schiabil.

Conform vechiului contract, societatea care administra domeniul schiabil Kalinderu plătea anual o chirie de 100.000 de euro pe an plus 5 la sută din vânzări. Plata chiriei se făcea la început de an, iar suma era fixă.

Odată cu plecarea administratorului privat au fost desființate chioșcurile de la baza pârtiei, dar și o parte dintre instalațiile de zăpadă artificală.