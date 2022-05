Partidele noi, discursuri vechi. De ce sunt sortite eșecului majoritatea noilor formatiuni

În ultimele luni scena politică din România a devenit înghesuită cu numeroase noi partide care vor la alegerile din 2024 să detroneze PSD și PNL în opțiunile electoratului. Cu toate astea, misiunea lor nu va fi una ușoară, mai ales când prezintă aceeași ciorbă reîncălzită.

Format la jumătatea anului trecut odată cu eliberarea din închisoare a lui Liviu Dragnea, Alianța Pentru Patrie (APP) merge pe același tip de discurs pe care fostul lider PSD îl avea în 2019, susținând valori precum „patria, familia identitatea și mândria națională” și respingând „orice fel de discriminare a poporului român, indiferent din partea cui ar veni”. Analiștii spun însă că latura naționalistă devine din ce în ce mai îngrămădită, odată cu AUR, dar și tabere din PSD sau PNL.

Tot anul trecut s-a format și Forța Dreptei, partid condus de Ludovic Orban, fostul președinte al PNL. Politologii contactați de Ziare.com nu văd ca formațiunea să reziste în timp, ci așteaptă ca actuala conducere a PNL să se erodeze, pentru ca mai apoi să caute o fuziune. Acest lucru ar putea fi din ce în ce mai greu, întrucât, conform analiștilor, odată cu schimbarea lui Cîțu de la fruntea partidului s-au resetat și polii de putere. Astfel spus, cei care au ieșit pierzători după congresul din toamna trecută și ar fi avut motiv să plece din partid pentru a i se alătura lui Orban, s-au răzgândit odată cu schimbarea lui Cîțu și resetarea puterii.

Un alt fost președinte de partid care încearcă cu altă formațiune este Viorica Dăncilă. Fost lider PSD și candidat la prezidențiale, Dăncilă declara în cadrul congresului Națiune Oameni Împreună (NOI), unde a fost și aleasă președinte, că dorește să creeze „o politică în care interesul personal și cel de partid să fie înlocuit de interesul național. (...) Ne confruntăm cu foamete, frig, sărăcie, suportabilitatea populaţiei a ajuns la un nivel de vârf, iar din partea Guvernului primim doar scuze şi acuze”, afirma Dăncilă.

Vrabia din mână pentru cioara de pe gard

Întrebat cum se diferențiază noile formațiuni care apar pe scena politică din România, politologul Alfred Bulai notează că atât în online cât și offline există o masă de oameni care așteaptă și alte mesaje decât linia oficială, adoptată și de către o parte dintre partidele noi apărute.

„Un alt partid care vine în mainstream cu aceleași mesaje este exact în plus. De ce să nu votez cu PNL, PSD sau alianța cu PNL și PSD, care sunt la guvernare? Românul zice de ce să dau vrabia din mână pentru cioara de pe gard. Măcar să aibă un mesaj radical diferit. Nici AUR nu are mesaje diferite. A fost cu vaccinarea și pandemia, dar acum sunt într-o zonă neclară cu totul”, a explicat analistul.

Acesta din urmă mai adaugă că în prezent, în contextul războiului din Ucraina dar și a crizelor care sunt așteptat să vină, Opoziția are probleme în a critica linia politică clară care vine din partea președintelui dar și a premierului. Șansa opoziției, dar și a noilor partide este de a-și construi o identitate proprie prin anticiparea altor tipuri de mesaje și teme, mai afirmă politologul.

„Luăm ca exemplu un restaurant. Dacă aveți un local cu prețuri ok și mâncare bună, n-o să mergeți la un restaurant unde nu aveți tot meniul, alte prețuri etc. Decât dacă nu aveți altceva, alte produse. Nu mergeți tot la restaurantul la care ați mai mers și știți că a fost ok? Doar dacă aveți altă ofertă sunteți tentat. Așa este și în politică. Oferta este aceeași, cei care vor specula acum și pot câștiga sunt cei care vin cu alt gen de mesaj.

Europa este în schimbare, nu e o problemă să găsești un alt tip de mesaj, chiar este o mare oportunitate pentru multe partide. Sigur, poți găsi și prost, dar deocamdată nu pare că se întâmplă ceva. Nici formațiunile din opoziție, care au cele mai mari șanse, nu par că mișcă”, a conchis Alfred Bulai.