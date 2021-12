Un nou partid a fost lansat în România. Ce schimbări vor să facă noii lideri ai formațiunii VIDEO

Noul partid are deja filiale în mai multe județe FOTO Facebook/ Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor

Un nou partid a fost lansat luni, 6 decembrie, pe scena politică din România.

Este vorba despre Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor, partid care a fost înregistrat la Tribunalul Bucureşti.

Membrii fondatori sunt Ion Ianuș, Laurențiu Gabriel Urse și George Bogdan Manea.

„Pentru noi este o zi importantă, sobră, dar este și o zi în care trebuie să privim realist în jurul nostru, să acordăm deplină atenție la starea acestei națiuni și să decidem cum vrem să continuăm. Pentru noi, astăzi, aici, este ziua în care atragem atenția acestei țări: ceva trebuie schimbat”, a declarat președintele Alianței, Ion Ianuș cu ocazia lansării formațiunii politice.



Formațiunea politică are deja filiale în mai multe orașe din țară.

„Mergem într-o direcție greșită. Am cochetat foarte mult timp cu ideea de a pleca din această țară. Am rămas. Am intrat în acest partid și mă simt egal cu colegii mei. Nimic nu spune în această familie că eu sunt mic. De aceea este nevoie ca toți antreprenorii să vină alături de noi. Avem nevoie ca fiecare antreprenor să vină și să-și spună problemele. Avem nevoie să exportăm, să echilibrăm balanța comercială. Cum să fim competitivi când 80% din antreprenori trăiesc de pe o zi pe alta”, a spus și Dan Dobre, președintele organizației din Constanța.

Partidul este format din antreprenori și agricultori și se axează pe problemele acestora.

„Formăm un partid de antreprenori, iar proiectul nostru ia naștere ca răspuns la modul aberant în care politicienii ultimilor 30 de ani au tratat mediul antreprenorial românesc, încurajând un sistem legislativ primitiv și ținând antreprenorii captivi birocrației și impredictibilității legislative. În opinia noastră, a Alianței Antreprenorilor și Agricultorilor, toate statele dezvoltate din punct de vedere economic și-au susținut mediul antreprenorial și au creat, astfel, o clasă de mijloc solidă, potentă financiar și capabilă de a face față schimbărilor sociale și provocărilor economico-financiare tot mai complexe. Mai mult ca oricând, România are nevoie de antreprenori cu experiență în rândul decidenților politici, dar și de un sistem legislativ modern, care să-i ofere mediului de afaceri libertate, stabilitate și predictibilitate", se arată într-un comunicat de presă al partidului.