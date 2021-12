Tratamentul cu laser pentru parodontoză (boala parodontala) - o opțiune eficienta

Parodontoza, în termeni medicali boala parodontală, este o afecțiune cronică ce apare la nivelul gingiei; este de cauza bacteriană și din păcate, lăsată netratată, poate conduce la pierderea danturii. Conform statisticilor, aceasta afecțiune este prezentă la adultii peste 30 ani intr-un procent de aproximativ 47% și de aproximativ 70% la adultii peste 65 de ani, in diferite stadii.

Cum se tratează parodontoza (boala parodontala)?

Diagnosticul de parodontoză este simplu și se bazează pe un examen stomatologic de specialitate. Medicul parodontolog examinează pacientul pentru a stabili existența pungilor parodontale, a plăcii dentare și a tartrului, pentru a verifica dacă există sângerare ușoară, va evalua culoarea, conturul gingiei, consistența, prezența sau absența puroiului în șanțul gingival.

Pentru a verifica starea de sănătate a țesutului gingival, medicul parodontolog poate folosi o sondă parodontală pentru a măsura adâncimea pungilor parodontale. Sonda gradata este introdusă lângă dinte, între dinte și gingie, aceste masuratori ajutand la stabilirea diagnosticului si a stadiului in care se afla boala parodontala, daca acesasta este prezenta.

La pacienții care prezintă această afecțiune, tratamentul este complex și urmărește încetinirea evoluției bolii. În funcție de severitatea fiecărui caz în parte, există mai multe moduri de a trata parodontoza (boala parodontală).

În funcție de gradul afectării, boala parodontala poate beneficia de tratamente diferite:

1. Tratamente non-chirurgicale pentru parodontoza.

2. Tratamente chirurgicale pentru parodontoza.

Tratamentul non-chirurgical al bolii parodontale se poate realiza prin SRP (in engleza termenul este scaling and root planing) - care presupune curățarea profundă a tartrului de pe suprafețele dentare, radiculare și din pungile parodontale si tratamentul cu laser (laser therapy).

În funcție de situația parodontală a fiecărui pacient, pe lângă manoperele menționate mai sus, pot fi folosite si tratamente locale cu substanțe de tip antibiotic.

Tratamentul chirurgical al bolii parodontale presupune interventii chirurgicale, printre care:

Operații cu lambou (in engleza Flap Debridement), care urmăresc eliminarea conținutului pungilor parodontale (in engleza Periodental Pokets Reduction Surgery). În cazul acestor intervenții se realizează și proceduri regenerative, atunci când suportul osos sau gingival al dinților este distrus. Operatiile chirurgicale parodontale pot include folosirea de biomateriale: membrane, grafturi osoase sau substante ce contin proteine, ajutand astfel organismul in procesul de regenerare a tesuturile pierdute.

Biomaterialele folosite conțin un amestec de proteine naturale ce induc procese biologice care de obicei au loc în timpul dezvoltării parodonțiului și pot stimula anumite celule implicate în procesul de vindecare a tesuturilor moi și dure.

Operatiile estetice gingivale (in engleza Gum Graft Surgery) sunt folosite atunci cand exista retractii gingivale cu expuneri ale radacinii. In cadrul acestui tip de proceduri medicul parodontolog poate recolta tesut din cerul gurii sau din alte zone donore, respectiv poate folosi membrane artificiale, pentru a acoperi zonele cu retractii gingivale.

„In fazele in care pungile parodontale depasesc 4-6 mm tratamentul de electie este cel chirurgical si regenerativ Flap Debridement (FD) cu regenerare tisulara (GTR – Guided Tissue Regeneration)”, declara dr. Mihnea Velisarato, medic parodontolog in cadrul clinicii DentalMed, care a creat a creat un sistem special de investigare, diagnostic si tratament parodontoza, pe care il parcurg toti pacientii clinicii.

Cum se realizează tratamentul pentru parodontoză cu laser?

Terapia cu laser (laser therapy) pentru tratamentul parodontozei utilizează un laser cu diodă pentru a dezinfecta buzunarele din jurul dinților (pungile parodontale), efectuându-se astfel decontaminarea cu laser. Mai precis, se elimină bacteriile patogene specifice, sunt îndepărtate resturile de placă bacteriană și de tartru formate sub linia gingivală și din jurul rădăcinii, iar țesutul gingival bolnav este acționat selectiv, astfel încât să poată fi păstrată numai gingia sănătoasă, capabilă să se reatașeze de dinte.

Terapia cu laser pentru tratamentul bolii parodontale va induce refacerea rapidă a țesuturilor datorită efectului de biostimulare.

De ce să tratezi parodontoza cu laser dentar?

Pacienții care au experimentat tratamentele clasice pentru parodontoză, ce includeau intervenții de chiuretaj în câmp deschis (prin intervenție chirurgicală) știu că acestea pot crea un anumit grad de disconfort în timpul intervențiilor și în perioada imediat următoare, pana la vindecarea zonei operate.

Cu ajutorul tehnologiei minim invazive folosind laserul dentar (laser therapy), procedurile sunt mai prietenoase și minim invazive, laserul pentru tratamentul parodontozei avand si alte beneficii:

● Elimină sângerarea gingiilor, prin efectul antiinflamator pe care îl cauzează. Încă de la primele ședințe sângerarea se oprește, gingia redevine roz și nu mai este sensibilă, se elimină mirosul neplăcut al gurii, pungile parodontale se reduc în dimensiuni, eliminându-se secreția purulentă. Dinții cu mobilitate redusă pot fi stabilizați

● Are efect biostimulator. Este stimulată vindecarea, ajutând la refacerea țesutului moale

● Nevoia de anestezie este redusă sau inexistentă

● Tratamentul este eficient și are rezultate stabile pe termen lung

● Efectul bactericid al laserului elimină microorganismele patogene, respectiv cauza principală a bolii

● Durata tratamentului este mai redusă, în general 1-3 ședințe

● Disconfortul este minim, nu există durere sau sensibilitate post-operatorie.

● Nu există cicatrici în urma tratamentului (retracții, gingii arse, etc)

„Laserul a revolutionat multe domenii, iar cel al ingrijirii orale nu face exceptie. Desi tratamentul parodontozei cu laser este o metoda relativ noua, se constata deja rezultate promitatoare pentru anumite tipuri de pacienti, diagnosticati cu boala parodontala in anumite stadii de evolutie ale bolii”, declara dr. Dragos Popescu, membru al echipei de chirurgie a clinicii DentalMed, specializat in tratament parodontoza cu laser.