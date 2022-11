Românii plătesc lunar chiar și triplu pentru un parlamentar față de cele mai puternice democrații ale lumii. Cât ne costă un ales

Parlamentarii români câștigă lună de lună aproximativ 10.000 de euro sub formă de indemnizație și sume forfetare. Conform unor calcule realizate de Ziare.com, pe cap de locuitor, țara noastră plătește lună de lună de zeci de ori mai mult pentru un ales față de alte state.

Deși România este printre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană, parlamentarii primesc sume comparabile cu aleșii celor mai puternice democrații ale lumii. Astfel, în 2022, salariul unui parlamentar român variază între 18-20.000 de lei, (n.red. 10.500 - 11.700 de lei net) în funcție de ce alte atribuții/posturi mai ocupă în Legislativ. De exemplu, dacă ei conduc comisii parlamentare permanente mai primesc aproximativ 1.000 de lei în plus față de suma de bază.

Pe lângă indemnizații, parlamentarii mai beneficiază de o sumă forfetară ori diurnă pentru ședere în București pe zi care ajunge la 260 de lei pentru zilele de lucru. Apoi, se mai adaugă o sumă forfetară în valoare de 4.600 de lei pentru cazare în Capitală dacă aceștia nu dețin vreo proprietate aici, și alți 1.400 de lei pentru transport în circumscripția electorală. Parlamentarii mai primesc telefon, tabletă, transport gratuit cu trenul - CFR, indiferent unde, atât la clasa 1, cât și la vagon de dormit dar și o călătorie dus-întors către circumscripția electorală cu avionul.

Totodată, parlamentarii mai au la dispoziție lunar aproximativ 28.000 de lei sumă forfetară pentru funcționarea cabinetului parlamentar. Teoretic, acești bani pot fi cheltuiți strict pe salariile colaboratorilor, chirii, consumabile ș.a., însă un pasaj din lege le permite aleșilor să-și însușească 50% din bani printr-o simplă declarație pe proprie răspundere.

În urma indemnizației și a numeroaselor avantaje, un parlamentar ajunge să coste lunar România aproximativ 10.000 de euro pe lună.

Cea mai scumpă democrație

Conform datelor din 2021, România are aproximativ 19 milioane de cetățeni și 466 de parlamentari. Astfel, un ales al Legislativului reprezintă 40.700 de români, o cifră mult mai mică față de alte țări. De exemplu, Germania are o populație de 83 de milioane și un total de 731 de parlamentari, rezultând o reprezentare de 1 ales la 113.000 de cetățeni, aproape triplu față de țara noastră.

În acest mod, românii ajung să plătească chiar și triplu pentru a ține un politician în Parlament față de alte țări cu o istorie democratică mai generoasă. Concret, fiecare român plătește aproximativ 1.2 lei (n.red. 0,24 euro) pentru fiecare politician din Legislativ.

Germania

Parlamentul federal unicameral al Germaniei are în actuala legislatură 709 parlamentari. Conform datelor oficiale ale Bundestagului din iulie 2021, fiecare parlamentar are o indemnizație de 10.012 euro, fără să primească alte plăți anuale suplimentare. Un german de rând „plătește” deci 40 de bani (0,08 euro) pentru un ales.

Franța

Parlamentul francez este compus dintr-o cameră superioară, Senatul, și o cameră inferioară, Adunarea Națională a Franței, care adună un total de 925 de parlamentari. Cu o populație estimată la 67.5 milioane de locuitori, un politician din legislativul francez reprezintă aproximativ 72.000 de cetățeni.

Datele furnizate de site-ul Adunării Naționale a Franței arată că salariul unui parlamentar ajunge la aproape 7.500 de euro, din care 5.800 de euro o reprezintă indemnizația, la care se adaugă 174 de euro pentru indemnizația de ședere, și încă 1.498 de euro indemnizație de datorie.

În concluzie, 1 francez plătește 50 de bani (0,1 euro) pentru salariul unui parlamentar.

Italia

Italia are un parlament cu o structură bicamerală compus din Camera Deputaților și Camera Senatului Republicii. Camera Deputaților are 630 de locuri, iar Senatul are 315 locuri, care în total adună 945 de politicieni.

Cu o populație de aproximativ 59 de milioane de locuitori, un politician de la Roma reprezintă aproape 53.000 de cetățeni. Cu un venit mediu de 12.000 de euro, 1 parlamentar italian costă cetățenii 1 lei (0,22 euro).

Spania

Parlamentul Spaniei este format din Senat și Congresul Deputaților, acestea având 265 de senatori respectiv 350 de deputați. Potrivit site-ului parlamentului de la Madrid, salariul de bază al aleșilor este de 3.000 de euro. Însă, la fel ca la București, la această sumă se adaugă alte indemnizații și beneficii. De exemplu, parlamentarii aleși pe listele de la Madrid primesc aproape 933 de euro pentru cheltuieli, în timp ce restul beneficiază de 1.900 de euro. Totodată, purtătorii de cuvânt ai grupurilor parlamentare mai primesc încă 2.800 de euro, în timp ce vicepreședinții primesc 3.000 de euro.

Aleșii spanioli mai primesc bilete de tren, autobuz sau avion, iar cei care nu au mașină primesc un card de credit de aproximativ 3.000 de euro, pe care îl pot folosi pentru taxiurile din Madrid. Cei care au mașină personală primesc și ei 0.25 euro pe fiecare kilometru condus în interes de serviciu. Pe lista beneficiilor se mai regăsesc telefoane iPhone de ultimă generație și iPad-uri, în timp ce birourile parlamentare se regăsesc în incinta parlamentului.

Astfel, un parlamentar simplu, din provincie, care nu are mașină, îi costă pe spanioli aproximativ 8.500 de euro pe lună. Cu o populație de 47 de milioane de locuitori și 615 parlamentari, un singur ales reprezintă circa 76.000 de cetățeni. Astfel, „prețul” unui parlamentar pe cap de locuitor este de 0.54 de bani (0.11 euro).