Ce activități au avut „dinozaurii” fiecărui partid din Parlament. Cel mai în vârstă membru este de la AUR

Cel mai în vârstă parlamentar de la USR are doar 55 de ani și o experiență bogată în domeniul apărării, în timp ce, la extrema cealaltă se regăsește un deputat AUR, în vârstă de 72 de ani, membru a mai multor partide și promotor al „zamolxianismului”.

Cel mai în vârstă parlamentar este deputatul AUR Mircia Chelaru, fost șef de Stat Major. Acesta a fost membru a mai multor partide, printre care Partidul Unității Naționale (PUNR) între 2002-2006, Partidul Conservator până în 2007, iar apoi Partidul Neamului Românesc (PNR) al lui Ninel Peia până ce a fost transferat la AUR. De-a lungul carierei Chelaru s-a dovedit un adolator al mareșalului Ion Antonescu, cerând la un moment dat Consiliului Local din Iași instalarea unui bust al lui Antonescu pe unul din cele mai vizitate bulevarde ale orașului.

În 2000 este numit de către președintele Emil Constantinescu șef al Marelui Stat Major, însă nu rezistă în funcție decât cateva zile, din cauza unor declarații controversate privind existența unor mișcări separatiste în Dobrogea și Oltenia. Câțiva ani mai tarziu acesta își descopera pasiunea pentru istorie, iar într-un documentar din 2012 acesta vorbește despre studiul "zamolxianismului" și susține ca mai toți europenii s-ar trage din daci.

În 2015 Chelaru este condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare în dosarul "Case pentru generali", fiind acuzat ca a cumparat, fara drept, o locuința pe care o primise în chirie de la Ministerul Apărării. Conform activității parlamentare, de la finalul lui 2020 Chelariu a luat cuvântul de 36 de ori în plenul Camerei Deputaților și a semnat 54 de propuneri legislative, dintre care 2 au fost promulgate legi - „Ziua Iei” și o completare la Legea Educației semnată de către toate partidele.

Loialitate de social-democrat

Al doilea parlamentar ca vârstă din Parlament este senatorul PSD Ion Priotesa, care la 71 de ani se află la primul mandat de parlamentar. Presa locală din Dolj scrie despre acesta că este un baron PSD, după ce anterior a fost președinte CJ Dolj timp de 16 ani, între 2004-2020.

În perioada 2001-2008 social-democratul fost președinte executiv al PSD Dolj iar mai apoi, din 2010, a fost timp de patru ani vicepreședinte al partidului, filiala Dolj. Acesta mai este recunoscut ca fiind și fost mână dreaptă a lui Mircea Geoană. In 2020, Prioteasa a scăpat de un dosar DNA deschis în 2013, clasat șapte ani mai tarziu. La perioada respectiva DNA anunța că începea urmarirea penală împotriva acestuia pentru luare de mită și abuz în serviciu.

În materie de activitate parlamentară, Prioteasa a luat cuvântul o singură dată, la depunerea jurământului în decembrie 2020 și a semnat 33 de propuneri legislative, toate venite din partea colegilor de partid.

Parlamentar de peste 31 de ani

De la UDMR cel mai în vârstă parlamentar este deputatul Seres Dénes. În vârstă de 69 de ani, Denes a ocupat fotoliul de parlamentar încă din anul 1992, având la activ nu mai puțin de șapte mandate de parlamentar. În ciuda faptului că a fost aproape jumătate din viață parlamentar, Denes nu și-a trecut niciodată CV-ul pe site-ul Camerei, iar singurele informații privind studiile sale sunt o diplomă în Drept obținută în 1980 la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj. A publicat însă declarația de avere, din care reiese că deține șapte terenuri, două apartamente și o casă de locuit. Mai are și un SUV Kadjar, alături de un tractor. În conturile sale se regăsesc peste 280.000 de lei, iar anul trecut a avut venituri atât din salariul de parlamentar (170.000 de lei), cât și din două pensii care însumează peste 150.000 de lei.

Conform activității sale parlamentare, Denes a luat cuvântul de șapte ori în plenul parlamentului, iar de 24 de ori în Biroul Permanent, în calitate de chestor. Totodată a semnat 40 de propuneri legislative dintre care 15 au ajuns legi.

Cel mai „vechi” parlamentar de la PNL este Lucica Dina Muntean, în vârstă de 67 de ani. De profesie educatoare, Dina Muntean s-a înscris în PNL în 2012 și a activat apoi ca membru în Consiliul local al municipiului Petroșani timp de opt ani, până ce, în 2020, ajunge la primul mandat de senator. Înainte de a se implica în politică, aceasta a fost educatoare la mai multe grădinițe din Petroșani începând cu anul 1976, pentru ca din 2008 și până în 2020 să fie director de grădiniță. Conform CV-ului publicat pe site-ul Senatului, aceasta a terminat liceul Pedagogic din Deva în 1976, după care obține o diplomă de licență la Facultatea de psihologie și științe ale educației în 2008, la 53 de ani. În ce privește activitatea din Parlament, Muntean a semnat 37 de inițiative legislative din care 13 au ajuns legi, a luat cuvântul în plen în 19 ședințe de plen și a adresat miniștrilor din guvern opt întrebări.

Din actualul legislativ, USR deține cea mai mică medie de vârstă, cu numeroși membri având în jur de 30 de ani. Dintre aleșii partidului, cel mai în vârstă este deputatul Nicu Fălcoi, care are 55 de ani. Acesta a absolvit în 1989 Școala Militară de Ofițeri de Aviație, iar câțiva ani mai târziu a obținut o diplomă de inginer diplomat la Universitatea Politehnică Timișoara. Între 1989 și 2006 acesta a activat ca ofițer MAPN fiind pilot de avioane supersonice. Conform declarației de avere, Fălcoi are trei terenuri, două apartamente și o casă de locuit în Timișoara. Acesta mai deține două autovehicule, un Volkswagen Touareg respectiv un Ford Mondeo și are în conturi aproape 600.000 de lei. Principalul venit al deputatului este indemnizația de parlamentar care i-a adus anul trecut 155.000 de lei, precum și pensia specială de la MaPN de 50.000 de lei. Fălcoi a avut 17 luări de cuvânt în plen și a inițiat 80 de propuneri legislative, dintre care 10 au fost promulgate legi. Totodată, acesta a depus 8 întrebări și interpelări adresate Guvernului.