Unul dintre deputații români are activitate aproape zero, deși au trecut trei sesiuni. În afara depunerii jurământului acesta nu a mai vorbit niciodată în plen, nu a avut vreo inițiativă legislativă și nici nu a semnat vreun alt demers în acest sens.

Este vorba de Norbert Apjok, aflat la al doilea mandat de parlamentar de Maramureș, fiind ales pe listele UDMR, partid care l-a exclus pe acesta din urmă la începutul lunii februarie 2021 în urma unui scandal. Conform datelor de pe site-ul Camerei Deputaților, în afara discursului ținut la depunerea jurământului pe 21 decembrie 2020, Apjok nu a mai vorbit în plenul Parlamentului niciodată de atunci.

Totodată, deși a trecut un an jumătate de când a fost ales, deputatul nu a depus nicio inițiativă legislativă, nu a inițiat niciun proiect de hotărâre ori moțiune și nici nu a semnat vreo altă inițiativă legislativă a celorlalți colegi din Parlament. Singura sa activitate a fost o întrebare trimisă către ministrul Economiei și cel al Mediului cu privire la situația minelor dezafectate din Maramureș.

Norbert Apjok a fost exclus din UDMR anul trecut FOTO Facebook / Norbert Apjok

Lipsa sa de activitate se vede și din modul în care a abordat votul din plen. Astfel, dintr-un total de 2947 de voturi care au avut loc în plenul Camerei Deputaților, acesta și-a exprimat opțiunea la doar 471 dintre ele, însemnând practic un procent de 15%. În comparație cu el, Kelemen Hunor (1164 de voturi), Lucian Bode (1890) sau Sorin Grindeanu (2216) au o participare la vot mult mai mare, în ciuda funcțiilor guvernamentale pe care le dețin.

A mințit că are facultate

În vârstă de 33 de ani, Norbert Apjok a fost membru UDMR încă din 2008, când avea 19 ani și abia trecea de examenul de Bacalaureat. De altfel, acestea sunt și ultimele sale studii conform CV-ului publicat pe site-ul Parlamentului, care mai relevă faptul că între 2010 și 2016 a fost antreprenor, însă fără să menționeze alte detalii, pentru ca mai apoi să fie consilier local la comuna Coltău. Tot în 2016 e nevoit însă să renunțe la funcția de consilier după ce UDMR îl propulsează pentru un mandat de deputat.

În februarie 2021, Apjok este exclus din UDMR după ce Comisia de Etică și Disciplină a partidului a constatat că a înșelat conducerea partidului precum și pe alegători, prin prezentarea unei diplome de studii superioare false. Mai mult, Apjok și-ar fi asumat într-o scrisoare către conducerea partidului că va renunța la mandatul de deputat dacă va ajunge în Parlament, însă după ce s-a văzut cu mandatul în față acesta și-a păstrat fotoliul.

Averea deputatului

Conform declarației de avere a lui Apjok, acesta deține trei terenuri intravilane în Maramureș precum și un apartament. Mai are două autovehicule, un Renault din 2006 și un Hyundai din 2018 și nu are declarate obiecte de artă, ceasuri sau bijuterii scumpe. În conturi aceste deține aproximativ 40.000 de lei (8.100 de euro) dar are și datorii la bănci de 130.000 de lei (26.000 de euro). În ce privesc veniturile, Apjok a încasat anul trecut o indemnizație totală de 141.000 de lei (28.500 de euro) de la Camera Deputaților, la care se adaugă venituri de 11.300 de lei (2.200 de euro) obținute din chirii.