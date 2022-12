Un deputat turc din opoziţie, Hüseyin Örs, a fost spitalizat de urgenţă la terapie intensivă, marţi, la Ankara, după ce a fost lovit în cap în timpul unei încăierări în Parlament, anunţă o aleasă din partidul său, Iyi Parti, Aylin Cesur, relatează AFP.

”Am constatat că starea sa s-a deteriorat după ce a fost lovit în cap (...). A fost defibrilat la spital”, declară unor jurnalişti Aylin Cesur, o deputată din Partidul Iyi (”Partid Bun” în turcă, naţionalist), din care face parte şi deputatul spitalizat, Hüseyin Örs.

Hüseyin Örs, în vârstă de 58 de ani, se află la terapie intensivă, iar starea sa este considerată ”critică”, precizează Cesur.

