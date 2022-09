Cei mai valoroși fotbaliști prezenți la Cupa Mondială din Qatar 2022

Fanii fotbalului vor avea ocazia să vadă la treabă cei mai valoroși jucători din lume cu ocazia Cupei Mondiale din Qatar, competiție ce va debuta pe 20 noiembrie, în Qatar. Nume precum Kylian Mbappe, Vinicius Junior ori Phil Foden vor atrage cu siguranță toate privirile, chiar dacă sunt și jucători de top precum Erling Haaland ori Mohamed Salah care nu vor lua parte la turneul final.

Kylian Mbappe este jucătorul cu cea mai bună cotă de piață prezent la Cupa Mondială din Qatar, fiind evaluat la 160 de milioane de euro. Cota sa este într-o ușoară scădere, din moment ce în 2018 și 2019 era evaluat chiar la 200 de milioane de euro. Totuși, francezul rămâne unul dintre cei mai interesanți jucători ai momentului, motiv pentru care atenția va fi îndreptată către el.

De fapt, Mbappe este și unul dintre principalii favoriți la titlul de golgheter al turneului final. Agențiile care au pregătit cotele la pariuri Cupa Mondiala îi acordă șansa a doua, după englezul Harry Kane. Atacantul lui Tottenham are cota 8.00, în timp ce Mbappe are cota 9.00. Colegul lui Mbappe din naționala Franței, Karim Benzema, are cota 13.00, la fel ca brazilianul Neymar. Pe lista cu favoriți se mai află belgianul Romelu Lukaku, argentinianul Lionel Messi și portughezul Cristiano Ronaldo, toți cu cota 15.00.

Ei sunt cei mai valoroși fotbaliști de la Cupa Mondială 2022

1. Kylian Mbappe - 160 de milioane de euro

Transfermarkt îl evaluează la această sumă și este cel mai valoros fotbalist din lume în momentul de față. Mbappe a ajuns la 23 de ani și nu puțini sunt cei care îl consideră urmașul legendarului Pele. Iar cifrele sale vorbesc de la sine. Este un marcator constant pentru PSG, iar noul sezon l-a prins în formă maximă, cu 10 goluri marcate în 8 partide disputate în toate competițiile. Nici la naționala Franței nu o duce rău, având 27 de goluri marcate până la 23 de ani pentru prima reprezentativă. 11 dintre acestea au fost marcate în 2021 și 2022, semn că Mbappe își îmbunătățește procentajul. La precedenta ediție a Cupei Mondiale, fotbalistul lui PSG a punctat de patru ori. Mbappe are așadar cota 9.00 să devină golgheterul ediției din 2022.

2. Vinicius Junior - 100 de milioane de euro

Jucătorul brazilian de la Real Madrid traversează cea mai bună formă a carierei, motiv pentru care și cota sa de pe Transfermarkt este în plină ascensiune. Spre exemplu, în urmă cu un an acesta era evaluat la 50 de milioane de euro și a reușit să-și dubleze cota de piață după un sezon excelent în care a câștigat Champions League și campionatul în Spania cu Real Madrid. Vinicius a început excelent noul sezon pentru madrileni și are 5 goluri marcate în 6 partide. Ce-i drept, la naționala Braziliei nu a rupt gura târgului până acum, având un singur gol marcat în 14 apariții, într-un meci cu Chile. El este al nouălea favorit să câștige titlul de golgheter la Cupa Mondială din Qatar, cu cota 26.00.

3. Harry Kane - 90 de milioane de euro

Atacantul britanic a ajuns la 29 de ani și impresionează prin capacitatea sa de a marca. Pentru naționala Angliei se descurcă excelent și are un procentaj de invidiat. Kane a punctat de 50 de ori în 73 de partide pentru naționala Angliei, motiv pentru care este de înțeles de ce este principalul favorit și pentru titlul de golgheter de la Cupa Mondială din 2022, cu cota 8.00. Noul sezon îl găsește în formă bună pe Kane, cu 5 goluri marcate în 6 meciuri de Premier League.

4. Phil Foden - 90 de milioane de euro

Mijlocașul lui Manchester City traversează și el cel mai bun moment al carierei și cota sa a ajuns la un nivel maxim. În urmă cu doi ani, acesta era evaluat la 40 de milioane de euro, dar evoluțiile bune de la City l-au propulsat și l-au făcut un om de bază atât în echipa lui Pep Guardiola cât și la echipa națională a Angliei. Deși are doar 22 de ani, Foden a prins deja 16 meciuri pentru prima reprezentativă, pentru care a marcat de 2 ori. Foden este așteptat să fie o piesă grea pentru națională la turneul final din Qatar, după ce a fost un om important și în echipa care a disputat finala de la EURO 2020.

5. Dusan Vlahovic - 85 de milioane de euro

Sârbul este unul dintre cei mai în vogă atacanți ai momentului și este evaluat la 85 de milioane de euro. Jucătorul lui Juventus Torino a punctat deja de 7 ori în 14 meciuri pentru naționala Serbiei la doar 22 de ani. Iar la Juventus Torino se descurcă excelent și are 4 goluri în cele 5 meciuri de Serie A disputate în acest sezon. El este așteptat să fie titular în naționala Serbiei la meciurile de la Cupa Mondială din Qatar.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.