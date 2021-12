Cum ar fi forțat un fotbalist să ia cartonaș galben pentru pariuri. Câți bani ar fi primit mită

Aripa suedeză Pawel Cibicki, care a jucat ultima oară la formaţia poloneză de fotbal Pogon Szczecin, a fost condamnat de către o curte de apel din Suedia pentru infracţiuni legate de manipularea unui meci, tribunalul răsturnând o decizie a primei instanţe, transmite Reuters.

Cibicki, care între 2017 şi 2020 a evoluat la Leeds United, dar a fost adesea împrumutat la alte cluburi, a fost suspectat că a primit o mită de 300.000 coroane suedeze (circa 33.000 dolari), în schimbul manipulării unui meci în prima ligă suedeză, pe când evolua la Elfsborg în 2019. Jucătorul ar fi forţat premeditat primirea unui cartonaş galben într-o partidă din Allsvenskan (prima ligă suedeză).

Cibicki şi cei doi bărbaţi care i-au dat banii, despre care jucătorul susţine că au fost un împrumut, au fost exoneraţi de un tribunal din Malmo în luna mai, dar procurorul de caz a făcut recurs şi a avut câştig de cauză la instanţa de apel.

Atacantul suedez a fost condamnat cu suspendare pentru acceptarea de mită şi fraude legate de pariuri, deşi procurorul nu a putut dovedi cu probe că suma de bani primită a fost o mită.

''Circumstanţele în ansamblu pot duce totuşi la concluzia că trebuie să fi existat un asemenea acord'', a motivat în decizia sa instanţa de apel.

Fost jucător la Malmo FF, Molde şi Den Haag, Cibicki a fost suspendat din fotbal pe o durată de patru ani de către federaţia suedeză, dar la începutul acestei săptămâni el şi-a susţinut nevinovăţia prin intermediul podcastului suedez Heltidsproffs.

''Sunt nevinovat şi am fost nevinovat din prima zi. Am plătit banii înapoi în următoarea lună în acelaşi cont din care s-a făcut plata şi dacă nu a fost suficient, luna următoare am plătit şi dobânda. Nu-mi pasă ce cred şi ce gândesc oamenii, dar eu cred că este urât ceea ce a făcut Federaţia suedeză de fotbal. E o lovitură sub centură. Pentru mine, este o mare glumă'', a susţinut Cibicki.

Cele două persoane care i-a udat banii lui Cibicki au primit de asemenea o condamnare pentru oferirea de mită şi fraude legate pariuri sportive.