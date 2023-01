Calendar sportiv februarie 2023: când revin competițiile europene intercluburi

Luna februarie este ofertantă pentru fanii fotbalului continental, dar și pentru cei care sunt pasionați de alte sporturi. În fotbal se vor relua cele mai tari competiții inter-cluburi organizate de UEFA: Champions League, Europa League și Conference League, însă evenimentele de top nu lipsesc nici în alte discipline.

Ads

Champions League se va relua pe 14 februarie. Suntem în faza optimilor de finală, care propune dueluri de top. PSG - Bayern Munchen și Liverpool - Real Madrid sunt doar două din cele mai atractive dueluri din această fază a competiției.

Meciurile din optimile Champions League:

PSG - Bayern Munchen

Inter Milano - FC Porto

Borussia Dortmund - Chelsea

Frankfurt - Napoli

AC Milan - Tottenham

Liverpool - Real Madrid

Club Brugge - Benfica

RB Leipzig - Manchester City

Prima manșă a optimilor Champions League va avea loc pe 14/15 și 21/22 februarie, iar returul pe 7/8 și 14/15 martie.

Turul dintre PSG și Bayern Munchen se va disputa pe 14 februarie, de la ora 22:00, iar bookmakerii anticipează un duel echilibrat. PSG are cota 2.35 să câștige, egalul are cota 3.70, iar victoria nemților are cota 2.70. La calificare, Bayern pornește cu prima șansă și are 1.66, iar PSG are cota 2.10. În schimb, partida tur dintre Liverpool și Real Madrid, reeditarea finalei Champions League din 2022, va avea loc pe 21 februarie.

"Cormoranii" au cota 2.00 la pariuri sportive online să se impună, egalul are cota 3.65, în timp ce succesul madrilenilor are cota 3.45. Liverpool este considerată ușor favorită la calificare, cu o cotă de 1.66, iar Real Madrid are 2.10. Cât privește cotele pentru câștigarea competiției, Manchester City este văzută în continuare principala favorită și are 2.62 din partea bookmakerilor. Formația lui Pep Guardiola este urmată de Bayern Munchen (cota 7.00), PSG (cota 8.00), Liverpool (cota 10.00), Napoli (cota 11.00), Real Madrid (cota 12.00) și Chelsea (cota 13.00).

Ads

Rămâne de văzut dacă City va reuși astfel să pună mâna pe primul trofeu Champions League din istoria clubului, după ce în 2021 a pierdut finala cu Chelsea, deși era mare favorită.

Se anunță spectacol și în Europa League

Europa League programează în faza play-off-uluii dueluri interesante. Cel mai așteptat este cel dintre FC Barcelona și Manchester United (turul e programat pe 16 februarie, returul pe 23). De asemenea, Sevilla - PSV Eindhoven și Juventus - FC Nantes sunt alte meciuri care stârnesc interesul fanilor fotbalului.

Ads

Meciurile din play-off-ul Europa League:

Barcelona - Manchester United

Șahtior - Rennes

Ajax - Union Berlin

Salzburg - Roma

Juventus - Midtjylland

Leverkusen - Monaco

Sevilla - PSV

Meciurile din prima manșă se vor disputa pe 16 februarie, iar returul va avea loc pe 23 februarie.

Principala favorită la câștigarea trofeului Europa League este lidera din clasamentul Premier League, Arsenal Londra, care are cota 5.00. Este urmată foarte aproape de FC Barcelona (cota 5.50), Manchester United (cota 8.00), Ajax Amsterdam (cota 13.00), Juventus Torino (cota 13.00) și Real Betis (cota 15.00).

Ads

CFR Cluj, ultima echipă românească în Conference League

România mai are o singură reprezentantă în cupele europene. Campioana ultimilor cinci ani CFR Cluj o va întâlni pe Lazio Roma, într-un duel în care pornește cu șansa a doua. Formația lui Dan Petrescu va juca meciul tur în deplasare, pe 16 februarie, iar returul va avea loc în Gruia, o săptămână mai târziu. Conference League propune însă și în acest sezon meciuri interesante în faza 16-imilor:

Meciurile din 16-imile Conference League:

Lazio Roma - CFR Cluj

Qarabag - Gent

Trabzonspor - FC Basel

Bodo Glimt - Lech Poznan

Braga - Fiorentina

AEK Larnaca - Dnipro-1

Sheriff Tiraspol - Partizan Belgrad

Ludogorets - Anderlecht

Meciurile din prima manșă se vor disputa pe 16 februarie, iar returul va avea loc pe 23 februarie

La câștigarea trofeului, Villarreal este văzută cu prima șansă și are cota 5.00. Fosta adversară a lui FCSB din faza grupelor, West Ham United, are cota 5.50, iar Lazio, viitoarea adversară a lui CFR Cluj, are cota 7.00. Pe lista cu favorite se mai află Fiorentina (cota 12.00), AZ Alkmaar (cota 13.00) și Nice (cota 17.00).

Și fanii altor sporturi au ce urmări în februarie

Februarie nu este o lună de top doar pentru fanii fotbalului. Între 4 și 18 februarie sunt programate partide din Six Nations la rugby. Vor fi trei etape, iar fanii acestui sport vor putea urmări meciuri ca Anglia - Scoția, Italia - Franța, Anglia - Italia și Țara Galilor - Anglia.

De asemenea, pe 12 februarie este programat Super Bowl LVII, pe State Farm Stadium din Glendale, Arizona. Play-off-ul cu cele 14 echipe a început pe 14 ianuarie și urmează a fi stabilite echipele care vor disputa Super Bowl. Kansas City Chief pornește cu prima șansă (cota 3.45), urmată de Cincinnati Bengals (cota 3.45), Philadelphia Eagles (cota 3.65) și San Francisco 49ers (cota 4.00).

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.