Cum arată lupta pentru trofeul Champions League după primele patru etape: Lista favoritelor

Din faza grupelor Champions League s-au scurs deja patru etape, iar nume precum Manchester City ori Bayern Munchen au confirmat așteptările, în timp ce grupări de top ca FC Barcelona au emoții. City și Bayern sunt văzute principalele favorite la câștigarea trofeului, astfel că iată cum arată lista completă a favoritelor.

1. Manchester City

Gruparea lui Pep Guardiola este deja calificată în optimile de finală după ce a acumulat 10 puncte în primele patru meciuri, cu mențiunea că în ultima remiză, cu FC Copenhaga, a menajat câțiva titulari, printre care și Erling Haaland, golgheterul competiției cu 5 reușite. Forma lui Haaland este incredibilă și contribuie din plin la statutul de principală favorită pe care Manchester City îl are la câștigarea competiției. De altfel, cota lui City la pariuri online pentru câștigarea Champions League a mai scăzut față de începutul competiției și acum este de doar 2.75. Pe lista favoritelor le mai regăsim pe Bayern Munchen (cota 7.00), PSG (cota 7.00), Liverpool (cota 11.00), Real Madrid (cota 11.00), Chelsea (cota 20.00) și Napoli (20.00), aceasta din urmă fiind una dintre revelațiile competiției.

2. Bayern Munchen

Așa cum ne-a obișnuit din anii precedenți, Bayern Munchen defilează în faza grupelor și are punctaj maxim după primele patru meciuri, deși are o grupă dificilă pe hârtie, din care mai fac parte Inter Milano, FC Barcelona și Viktoria Plzen. Bavarezii au obținut victorii la zero în primele trei meciuri, în timp ce în runda a patra au încasat două goluri de la Plzen. Bayern impresionează din nou prin jocul ofensiv și are 13 goluri marcate în primele patru meciuri. Este genul de echipă care nu are probleme în faza grupelor și se anunță una dintre marile favorite la câștigarea Champions League.

3. PSG

Francezii nu au obținut deocamdată calificarea în optimile Champions League, dar sunt pe primul loc în grupa H, cu 8 puncte, la egalitate cu Benfica Lisabona, în timp ce Juventus este abia pe locul 3, cu 3 puncte. PSG nu ar trebui să aibă probleme în a obține calificarea în optimile Champions League, din moment ce etapa următoare o întâlnește acasă pe Maccabi Haifa, o echipă la îndemână, chiar dacă vine după o victorie cu Juventus Torino. În ultima etapă a grupelor, PSG o întâlnește în deplasare pe Juventus, însă francezii vor să tranșeze calificarea până la acel moment.

4. Liverpool

"Cormoranii" au făcut scorul ultimei runde din Champions League și au obținut un succes cu 7-1 pe terenul celor de la Rangers, un meci în care Mo Salah a strălucit, cu cel mai rapid hattrick din istoria competiției. Liverpool este așadar pe locul secund în grupa A, cu 9 puncte, trei sub Napoli. Echipa este în revenire de formă după un start ezitant de sezon, astfel că poate fi oricând luată în calcul pentru câștigarea trofeului. Are o echipă omogenă și un antrenor de top care se bucură de încrederea conducerii și a fanilor.

5. Real Madrid

Madrilenii conduc în grupa F, cu 10 puncte, iar în ultima etapă au evitat la limită înfrângerea în duelul cu Șahtior Donețk, după un gol marcat pe final. Real Madrid vine după un sezon în care a câștigat Champions League, al 14-lea trofeu de acest gen din istoria clubului. Are o echipă omogenă, un antrenor de top, și este înțeles de ce este văzută una dintre favorite. În faza grupelor a primit doar două goluri, însă atacul nu a avut eficiență maximă, reușind 8 goluri. Chiar și așa, Real rămâne una dintre cele mai bune echipe din lume.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.