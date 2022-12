Două persoane au fost ucise, iar alte patru au fost rănite, dintre care două grav, vineri, la Paris unde s-au tras mai multe focuri de armă.

Un bărbat a fost arestat, potrivit unor surse din cadrul poliţiei.

O intervenţie a poliţiei era în desfăşurare în arondismentul X al capitalei franceze.

Faptele au avut loc pe rue d'Enghien, în arondismentul X, în centrul Parisului.

Acest atac ar fi avut loc în interiorul unui centru cultural kurd.

Suspectul reţinut ”ar avea în jur de 60 de ani”, potrivit sursei din poliţie citate.

El a fost arestat de o echipă din cadrul Companiei de Securizare şi Intervenţie (CSI).

Ads

A elderly man opened fire in the middle of one of the streets of Paris.

As a result of the shooting that occurred in Paris, 2 people were killed and 4 were injured.

The shooter was detained. pic.twitter.com/UjrcNfj1ha— David Kime (@CyberRealms1) December 23, 2022