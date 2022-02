Cazul părinților români arestați în Danemarca: Copilul a fost dat în plasament pentru un an la o familie pe care părinţii nu o pot cunoaşte sau vizita

Ministerul Familiei anunţă că micuţul ai cărui părinţi au fost arestaţi preventiv în Danemarca, după ce a ajuns la spital iar cadrele medicale au concluzionat că acesta ar fi victima unor abuzuri fizice, a fost externat, dar starea de sănătate a acestuia nu permite transportul în România.

Ministrul Gabriela Firea a trimis primarului localităţii în care familia copilului este rezidentă o scrisoare care reiterează hotărârea de a aduce copilul în familia extinsă, din România. Scrisoarea este trimisă în contextul în care, potrivit datelor deţinute de autorităţile române, copilul a fost dat în plasament pentru un an la o familie pe care părinţii nu o pot cunoaşte sau vizita.

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de şanse anunţă că bebeluşul internat în stare gravă, în Danemarca şi ai cărui părinţi au fost arestaţi sub acuzaţia de abuz fizic a fost externat, dar starea sa de sănătate nu permite în acest moment o deplasare până în România.

Ads

”Am primit răspuns din partea ministrului Afacerilor Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Astrid Krag, la scrisoarea pe care am trimis-o în urmă cu două săptămâni. Legislaţia din Danemarca permite repatrierea unor copii aflaţi în astfel de situaţii delicate, dacă sunt îndeplinite condiţiile Convenţiei de la Haga. De asemenea, Ministrul Astrid Krag ne-a transmis că deciziile concrete în acest caz pot fi luate doar de autorităţile din localitatea unde a fost semnalat incidentul.

Am transmis, astăzi, o scrisoare primarului localităţii unde s-a născut M. R. şi unde locuieşte familia de tineri români. Am transmis, din nou, disponibilitatea autorităţilor române de a aduce în România copilul şi de a-l plasa în îngrijirea bunicilor materni. Am reiterat principiul internaţional potrivit căruia este în interesul copilului să fie crescut în familia extinsă”, a transmis ministrul Gabriela Firea.

Ads

În scrisoarea trimisă primarului localităţii daneze în care locuieşte familia copilului, ministrul Familiei reafirmă hotărârea de a asigura copilului cele mai bune condiţii de îngrijire în România.

”Ne asumăm întru totul responsabilitatea de a aduce acest copil în ţara sa de origine şi de a-i asigura cele mai bune condiţii de îngrijire în familia extinsă care locuieşte în România”, se arată în scrisoarea redactată în limba engleză şi datată miercuri, 23 februarie.

Documentul subliniază că rudele din România ale copilului au toate condiţiile, din toate punctele de vedere, pentru a-l îngriji corespunzător pe micuţ.

Ads

”Reiterăm faptul că dacă starea de sănătate permite, suntem pregătiţi de totala cooperare pentru a asigura transferul acestui copil în România, unde bunicii săi îl aşteaptă. Suntem pe deplin conştienţi de caracterul special al acestei solicitări, dar considerăm că acest caz este unu foarte sensibil şi, în ciuda circumstanţelor nefericite care au dus la internarea în spital a copilului, legăturile familiei sale cu România s-au dovedit a fi unele foarte puternice, membri ai familiei extinse fiind prezenţi în Danemarca încă de la naşterea copilului, în timp ce părinţii sunt activ implicaţi şi păstrează legătura cu familia din România, deşi ei trăiesc în ţara dumneavoastră”, se mai arată în scrisoare.

Ministerul Familiei subliniază că face aceste demersuri pe lângă autorităţile din Danemarca în condiţiile în care în următoarele cel puţin şase luni părinţii nu îşi vor putea vedea copilul.

”Nu ne dorim să îngreunăm în vreun fel activitatea autorităţilor daneze. Însă, informaţiile cu privire la situaţia copilului sunt îngrijorătoare. Măsura de plasament a fost, deja, instituită pentru un an de zile, iar băiatul se află la o familie maternală pe care părinţii nu o pot cunoaşte sau vizita. Tinerii români nu-l vor putea vedea pe băiat, indiferent de situaţia acestora, în următoarele şase luni”, a mai transmis Gabriela Firea.