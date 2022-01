Care sunt cele mai importante criterii atunci când alegi un parfum pentru tine

Parfumurile sunt purtate la cele mai importante evenimente și activități din viața unei persoane, înflorind amintirile și momentele plăcute cu miresme alese, potrivite pentru fiecare gust și personalitate! Parfumul pe care-l porți trebuie să-ți ofere o stare incredibilă și pregătită de noi aventuri în fiecare clipă!

Află care sunt cele mai importante criterii atunci când alegi parfumul ideal pentru tine și bucură-te întotdeauna de cele mai frumoase momente alături de mireasma ta favorită!

Concentrația uleiurilor parfumate

În funcție de modul tău de viață, de gusturile și de activitățile tale, există mai multe concentrații de parfum din care poți alege, astfel încât să atragi întotdeauna atenția datorită unui produs de bun gust și cu o concentrație ideală pentru fiecare ocazie! De exemplu, un parfum Armani poate fi purtat la evenimentele speciale datorită miresmei bogate, dar și a persistenței acestuia.

Parfumul are cea mai mare concentrație de ulei esențial aromat, fiind urmat de apa de parfum, apa de toaletă, apa de colonie și eau fraiche pentru corp. Cea din urmă este ideală de purtat pentru sezonul verii sau în încăperile călduroase deoarece oferă un plus de prospețime și răcoare, pe când primele procente de concentrații de parfum pot fi purtate în orice sezon din an!

Notele de bază, de mijloc și de vârf

Un parfum de calitate te va încânta cu 3 miresme distincte. Atunci când aplici pentru prima dată produsul pe piele vei simți notele de vârf. Acestea se evaporă repede, în aproximativ 10-15 minute, lăsând loc pentru notele de mijloc care oferă o aromă mai puternică și de lungă durată. Mireasma care definește personalitatea parfumul este dată de notele de bază, acestea fiind intense și persistente în timp.

De exemplu, Black Opium Neon de la Yves Saint Laurent face parte din familia olfactivă oriental-florală și are note de vârf de mandarină și fructul dragonului, note de mijloc de floare de portocal, hibiscus și Jasmine și notele de bază de vanilie, cafea și lemn de cedru.

Familiile olfactive ale parfumurilor

Parfumurile, indiferent de concentrația lor de ulei esențial aromat, fac parte din diferite familii olfactive care ghidează notele de bază ale acestora. Astfel, poți alege dintre:

Parfumurile florale - fiind una dintre cele mai îndrăgite familii olfactive, simțurile tale se vor delecta cu note de iasomie, trandafir, buchete florale, orhidee, patchouli, bujor etc,

Parfumurile aromatice - ideale pentru sezonul rece deoarece îți oferă o senzație de căldură datorită notelor condimentate de ierburi aromatice și note de pădure.

Parfumurile cu citrice - sunt incredibile de purtat în vacanțe, dar și în momentele în care îți dorești să retrăiești cele mai frumoase aventuri din drumețiile tale. Acestea oferă note de bergamotă, mandarină, portocală, lime, lămâie etc.

Parfumurile lemnoase - cu miresme proaspete de pădure: cedru, lemn de santal, vetiver etc, familia lemnoasă îți va oferi o stare de bine și de libertate!

Alte familii olfactive: fresh, oriental, fructat, Chypre, vanilie, fougere, dulce, ambră, pudrat, verde sau acvatic.

Momentul utilizării parfumului

Atunci când achiziționezi un parfum trebuie să ai în vedere scopul și momentul pentru care vrei să-l folosești. De exemplu, dacă îți dorești un parfum special pentru evenimentele importante: nuntă, botez, zile de naștere, cine romantice etc, atunci alege un produs concentrat, precum esența de parfum sau apa de parfum. Pe de altă parte, dacă vrei un parfum pentru aplicare zilnică, atunci cu siguranță apa de toaletă este ideală pentru tine!

Alegerea parfumului potrivit poate fi uneori o provocare, de aceea este important să ai în vedere toate sfaturile utile și recomandările oferite. Uimește-i pe cei din jurul tău cu un parfum irezistibil și o atitudine de invidiat!