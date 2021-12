Care este cel mai persistent parfum de seara

Parfumurile sunt cartea de vizita a oricarei persoane, fie ca sunt folosite zilnic sau purtate la un eveniment important. Iar daca ziua este indicat sa aplici pe piele arome fresh si discrete, la o petrecere lucrurile se schimba, iar intensitatea este elementul de baza care descrie cel mai bine un parfum de seara. Cel potrivit pentru tine va fi intotdeauna parfumul care imbina cu succes doua elemente: persistenta si notele alese in functie de propriile tale preferinte, care sa-ti reflecte personalitatea.

Parfumurile marca Infinite Love de seara sunt ideale de purtat la evenimente importante, precum o nunta, un botez, la o gala importanta sau la o petrecere alaturi de prieteni sau colegii de la locul de munca. Cum il alegi pe cel potrivit tie, astfel incat sa-si pastreze aroma timp indelungat si sa te reprezinte? Gasesti mai jos cateva trucuri in identificarea celui mai persistent parfum de seara pentru tine:

Parfumul ideal daca adori notele dulci

Un miros intens si o persistenta ridicata il are Armani Si, varianta destinata femeii romantice si puternice in acelasi timp. Cu note ce imbina cu succes aroma florala cu cea fructata, acest parfum are menirea sa te invaluie intr-o aura de mister si sa iti completeze cu succes look-ul elegant pe care il vei purta la evenimentul de seara la care iei parte. Tocmai mixul de esente lemnoase, precum patchouli, vanilia si ambra, alaturi de cele florale, ca iasomia si trandafirul fac din acest parfumul unul persistent, delicat si totusi potrivit pentru a te scoate in evidenta.

Cel mai persistent parfum de seara din categoria celor intense

Din categoria parfumurilor persistente, potrivite a fi purtate seara, nu putea lipsi celebrul Chanel. In cazul in care adori mirosurile puternice si intense, usor condimentate, No 5 va fi alegerea potrivita pentru tine. Poarta-l pe timp de seara, alaturi de o tinuta eleganta, accesorizata cu perle si o coafura retro. Daca totusi stilul tau se indreapta spre elemente mai moderne, alege Coco Mademoiselle sau Chance, ambele avand note lemnoase intense combinate cu citrice si un miros persistent care nu poate trece neobservat.

Pont: Atunci cand nu esti decisa asupra unui parfum, cea mai sigura combinatie este intotdeauna cea formata din note orientale si cele citrice. De exemplu, in cazul Coco Mademoiselle, notele de baza de tipul moscului alb si al vaniliei se imbina perfect cu iasomia si ylang-ylang, adaugand si un plus de intensitate cu florile de portocal.

Iti plac parfumurile fresh?

Cine a spus ca seara nu este indicat sa folosesti un parfum fresh? Adesea, acestea sunt considerate mai putin persistente, tocmai din cauza notelor florale usor discrete din care sunt realizate. Totusi, daca iti plac mirosurile florale si citrice, un parfum persistent de seara va fi cel cu o concentratie mai mare de uleiuri esentiale. Vei opta pentru apa de parfum in locul apei de toaleta, iar astfel aroma va dura mai mult timp pe pielea ta. O idee in acest sens ar putea fi Lancome - La vie est belle, o combinatie echilibrata de rafinament si frumusete naturala a femeii.

Daca te-ai intrebat care este cel mai persistent parfum pe care sa-l porti seara, la un eveniment elegant, raspunsul este simplu. Opteaza pentru acel miros intens, care sa-ti completeze tinuta de gala pe care o porti si care sa-ti puna in evidenta personalitatea. Alegerea parfumului este intotdeauna individuala, asta pentru ca are la baza un criteriu peste care nu trebuie sa treci: propriile gusturi si preferinte. Ca sa-l poti purta asa cum se cuvinte, un parfum trebuie sa te reprezinte, iar cel mai potrivit si persistent va fi cel care iti place tie.