Mulți bucureșteni se plâng de starea deplorabilă a parcurilor. În multe dintre ele este mizerie, iar spațiile verzi nu sunt întreținute.

Printre acestea este și Parcul Cișmigiu. Mihai Morar, realizatorul emisiunii de dimineață de la Radio ZU, l-a vizitat duminică, 3 iulie, împreună cu familia și a rămas uimit de mizeria pe care a găsit-o acolo, după cum a relatat într-o filmare pe pagina sa de pe Facebook:

"După 3000 de kilometri prin România, m-am întors în București și am vrut să îmi scot copiii în parc. Am ales Cișmigiul.

În două săptămâni în turneul radio am văzut aproape toată țara, orașe mici, orașe mari, orașe bogate, orașe sărace, însă n-am văzut niciun oraș la fel de murdar cum e Bucureștiul.

Parcul Cișmigiu: așa arată un loc de joacă pentru copii în timpul vacanței copiilor.

Așa arată Lacul Cișmigiu în plină vară. Așa arată aleile celui mai frumos parc din București. Și așa arată o bancă pentru îndrăgostiți.

În cel mai bogat oraș al României suntem plini de sărăcie. Domnu' Nicușor, let's make bunul simț great again", a scris Mihai Morar pe Facebook.

"Am văzut zeci de parcuri in 2 săptămâni de turneu prin țară. Dar nu îmi închipuiam că o să găsesc așa ceva chiar în București", a adăugat acesta, într-un comentariu.

Mulți dau vina pe Nicușor Dan

În comentarii, unii dau vina pe primar, alții, pe bucureșteni.

"Să îi fie rușine Domnului care nici măcar nu îl pot numi Primar!! Ar trebuie să se implice mai mult pentru a crea condiții necesare pentru recreerea copiilor și adulților care îi însoțesc!"

"Din mândria Bucureștiului a ajuns horror! Capitala României! Conducătorii acestei țări, primarii Bucureștiului au văzut ce oportunități oferă alte capitale europene, cum arată, cum sunt îngrijite? La noi ce-i? Cluburi unde se droghează și alte lucruri groaznice!"

"Cum arată Nicușor Dan așa arată și Bucureștiul. Ciufulit și neîngrijit așa este și Bucureștiul. Cum arată Emil Boc un bărbat pedant așa este și Cluj."

"Niciodată nu a fost atâta mizerie în cele mai frumoase parcuri ale Capitalei!"

"Niciodată nu a arătat așa deplorabil parcul Cișmigiu. Spune tot despre cât îi pasă acestui primar de curățenie, oameni și oraș."

"Bucureștiul este murdar, pentru că oamenii de acolo sunt așa. Fiecare dacă ar ridica o hârtie s-ar face curățenie. Rușine pentru o astfel de capitală, părerea mea că alt oraș ar trebui să fie capitala României."

"Noi suntem din Cluj-Napoca, am fost la București în vizită și am mers în parcul Herăstrău, dar eu parc mai murdar și mai neîngrijit nu am văzut! Locul de joacă de lângă el era la fel parcă era din filmele de groază și da Bucureștiul este cel mai murdar oraș din câte am văzut eu! Rușine pt o asemenea capitală."

"Copilul primarului nu se joacă în parc, căci așa ar vedea și el cum arată locul de joacă pentru copii! Primăria mai este și vis-a-vis de parc!

"Niciodată parcurile nu au fost atât de mizerabile și tot ce este legat de această instituție (vezi autovehicule STB) JALNIC."

"Așa este și noi am rămas dezamăgiți când am mers ieri în Cișmigiu. Păcat păcat păcat."

Un copac înalt de peste 10 metri a căzut peste un loc de joacă din parcul Cişmigiu

Problemele nu se opresc la felul în care arată parcul.

Pe 27 iunie, un copac înalt de peste 10 metri a căzut peste un loc de joacă din parcul Cişmigiu. Arborele s-a rupt din senin, de la rădăcină şi a distrus toboganele şi un chioşc din parc.

Directorii ADP dau vina pe primarul Capitalei care refuză de aproape doi ani să semneze avizele de defrişare. Nicuşor Dan spune însă că aprobă doar toaletările justificate.

"Eram acolo, stăteam pe o bancă şi dintr-o dată am auzit un zgomot îngrozitor şi mi-am dat seama că un arbore se prăbuşeşte. Toţi copiii fugeau şi ţipau. Bine că nu a căzut în partea asta că s-ar fi prăbuşit peste copii. (…) Eu şi acum sunt înspăimântată pentru că dacă, cădea în partea asta omora copiii", a declarat un martor pentru Observator News.