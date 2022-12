Funeraliile Papei Benedict al XVI-lea vor avea loc joi, 5 ianuarie. Omagii aduse de lideri politici din Europa

Funeraliile Papei emerit Benedict al XVI-lea vor avea loc în Piaţa Sfântul Petru joi, 5 ianuarie, şi vor fi prezidate de Papa Francisc, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, potrivit Reuters şi AFP.

Ceremonia va începe la ora 9:30 a.m. (08: 30 GMT).

Trupul neînsufleţit al lui Benedict al XVI-lea va fi expus începând de luni în Bazilica Sfântul Petru, a confirmat, de asemenea, Matteo Bruni într-o conferinţă de presă, precizând că Joseph Ratzinger a primit sacramentul bolnavilor cu puţin timp înainte de moarte.

Papa emerit Benedict al XVI-lea a murit sâmbătă la vârsta de 95 de ani.

"Cu durere vă anunţ că Papa emerit, Benedict al XVI-lea, a murit azi la ora 9:34, la Mânăstirea Mater Ecclesiae, din Vatican", precizase Bruni într-un comunicat.

Starea de sănătate a teologului german se deteriorase în ultimele zile, însă Vaticanul indicase vineri că aceasta era "stabilă" şi că Benedict a participat joi la celebrarea Sfintei Liturghii în camera sa.

Omagii aduse de lideri europeni

Mai mulţi lideri europeni i-au adus sâmbătă un omagiu fostului papă Benedict al XVI-lea, care a murit la vârsta de 95 de ani, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat eforturile papei emerit pentru o "lume mai fraternă".

"Gândurile mele se îndreaptă către catolicii din Franţa şi din lume, îndoliaţi de plecarea Sanctităţii Sale Benedict al XVI-lea, care a lucrat cu suflet şi inteligenţă pentru o lume mai fraternă", a scris pe Twiter şeful statului francez.

Fostul papă Benedict al XVI-lea a fost "un gigant al Credinţei şi al Raţiunii", precum şi "o mare personalitate a Istoriei pe care Istoria nu o va uita niciodată", a reacţionat, într-un comunicat, şi premierul italian Giorgia Meloni.

"Îi transmit Sfântului Părinte Francis faptul că eu şi guvernul meu împărtăşim durerea sa şi a întregii comunităţi ecleziale", a adăugat şefa guvernului de la Roma.

Premierul britanic Rishi Sunak s-a declarat "întristat" de decesul papei emerit şi a salutat memoria unui "mare teolog".

He was a great theologian whose UK visit in 2010 was an historic moment for both Catholics and non-Catholics throughout our country.

My thoughts are with Catholic people in the UK and around the world today.— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 31, 2022