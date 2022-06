Papa Francisc a declarat marți 14 iunie, că Al Treilea Război Mondial este deja aici. Declarația a fost făcută la o întâlnire cu editorii unor reviste religioase.

"În urmă cu câțiva ani, mi-a trecut prin minte să spun că trăim Al Treilea Război Mondial în bucăți. Iată, pentru mine astăzi, cel de-Al Treilea Război Mondial a început deja", a spus pontiful la o întâlnire cu editorii revistelor iezuite, arată Tass.

Potrivit sursei citate, înaltul prelat îndeamnă la meditație subliniind că ”este rău pentru umanitate” faptul că ”omenirea a avut trei războaie mondiale într-un secol”.

Papa mai amintește că sunt zone pe glob - în unele părți ale Africii - ”unde războiul încă face ravagii și nimănui nu-i pasă”.

“Several years ago, I got the idea to say that we are going through the Third World War in parts and pieces. So, for me, the Third World War broke out today,” he said. pic.twitter.com/MZxzCPJZyc— NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2022