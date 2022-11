Un român anunță câtă energie a produs în anul de când are instalație fotovoltaică: "Informație utilă mai ales pentru cine încearcă să ia o decizie"

Mulți români și-au instalat anul acesta panouri fotovoltaice dornici să scape de cheltuielile pe care le au cu facturile la energia electrică.

Unii încă documentează și adună informații înainte de a lua o decizie. În ajutorul lor vine concluzia unui român care are de un an o instalație fotovoltaică, după cum a scris pe Facebook.

"Astăzi s-a împlinit 1 an de la punerea în funcțiune a instalației fotovoltaice de 3,41 kwp. Productia anuală a fost de 3,26 Mwh", a anunțat acesta pe grupul AFM: Casa verde - fotovoltaice.

"Producția e independentă de consum. Nu am nici baterii de stocare", a precizat autorul postării într-un comentariu. "Consumul meu lunar este în medie, sub 150 kwh", a completat acesta

Ce reprezintă indicatorii "kWh" și "kWp"

Valori precum kilowatt/ oră și vârful kilowattului oferă informații despre randamentul sistemului fotovoltaic. În timp ce kWh indică cât de multă energie electrică generează sistemul dvs., kWp vă spune cât de mare este puterea sa. Combinate, cele două valori reprezintă randamentul.

Experiențele altor români

"1 MWh=1000 kWh, deci producția anuală a fost 3.26 MWh=3260 kWh, împărțit la 365 zile iese 8,93 kWh producție pe zi. La o medie de 6 ore pe zi iarnă-vara iese 1.48kWh, care e jumate din puterea instalată, deci foarte plauzibil. Mi se pare utilă această informație, mai ales pentru cei care încearcă să ia o decizie legată de instalația pe care urmează să o achiziționeze."

"Referitor la la producția/ injecția instalației pe care o aveți, 3,41 MWh, într-un an ... este cam mică; Nici eu nu am o polarizare prea bună (către Vest) dar tot am o producție mai bună cu o instalație mai mică; vedeți că undeva, ceva, nu e în regulă."

"Eu în 5 luni am produs cu panouri west 7,2 kwp 2,44 Mwh și am consumat din rețea 0,83 Mwh."

"Deci la un preț de 0.25 lei kwh, înseamnă că sistemul a produs vreo 800 de lei și se amortizează în vreo 30 de ani."

"Calculați greșit. Din cei 5000 kw produși la mine 2200 am consumat direct. Acum în funcție de fiecare cum plătește kw ul, faceți calcule, la mine dă peste 3000 lei economisiți."

"Acum 2 ani aportul meu a fost de 2500 ron. De când am panourile am plătit în luna ianuarie 50 ron."

"Eu am produs într-un an aprox 5 Mwh cu un sistem de 3kw. (sunt în Dobrogea)."

"Și noi la fel, ~5 Mwh cu orientare pe sud, județul Galați. Tot sistem de 3 kw."

"Din august 2021 până acum am produs 6.2 Mw."