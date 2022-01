România ca joc de supraviețuire

Citeste toate textele scrise de Mircea Prodan pentru Ziare.com

Ceea ce se petrece astăzi cu statul roman îmi amintește de imaginea prăbușirii clădirilor din visele protagonistului capodoperei cinematografice “Inception”.

În relația cu statul ai un contract: tu îl plătești iar el îți asigură servicii sanitare, de educație și mai cu seamă siguranță internă, externă și energetică. În vreme ce românii sunt cocoșați de plata acestor servicii, statul a rămas repetent la toate capitolele mai sus enumerate.

Pandemia a lovit din plin o țară cu un sistem sanitar aflat la pământ, bun doar pentru sinecuri babane, pentru salarii enorme asigurate personalui medical, dar incapabil să ofere o protecție corespunzătoare. Atunci când era musai să ia măsuri radicale, statul a dovedit lașitate țesută pe jocuri politicianiste de doi bani. Mă refer desigur la certificatul verde. Învățământul e la pământ, consecință directă a lipsei de măsuri sau a unora ce se bat cap în cap. 2020, 2021 și bănuiesc 2022 sunt ani pierduți pentru generații întregi de copii a căror singură vină e ca s-au născut “între Carpați”. Decizii luate astăzi se modifică mâine și se schimbă poimâine. Milioane băgate în teste inutile furnizate de companii obscure, părinți debusolați, copii până la urmă abuzați de un stat aflat în extremă degringoladă.

Deunăzi, un agent aflat la volanul mașinii de poliție a omorât pe trecerea de pietoni o copilă aflată la locul nepotrivit în momentul nepotrivit. Revoltătoare e lipsa extremă a umanului din acest ucigaș: a verificat dacă fata mai e în viață cu piciorul! Vă imaginați treaba asta?! Va puneți o clipă problema cine sunt cei chemați să ne protejeze?!

În localitatea Bolintin clanurile de țigani au luat în stăpânire comunitatea. Au ucis cu pietre un bărbat nevinovat aflat și el la locul nepotrivit în momentul nepotrivit. Oamenii s-au revoltat și au încercat pe bună dreptate să-și facă singuri dreptate, sătui de lipsa reacției forțelor de ordine la toate infracțiunile comise de derbedei de-a lungul timpului.

România ca joc de supraviețuire

Despre legăturile dintre clanuri și poliție s-a scris mult și documentat. Miniștrii de interne sunt ridicoli în incompetența lor ucigață.

Uneori mă gândesc că România e doar un joc de supraviețuire.

Și-n tot acest timp președintele joacă golf, se plimbă la piramide sau ne spune povești inspirate de Greta Thunberg. O mai mare, mai devastatoare lipsă de empatie pentru nația ce i-a asigurat două mandate de vătaf la Cotroceni n-am trăit până acuma.

Un ministru cu trăsături de perceptor de țară situat de dinafara subiectului ne dădăcește cum “să luptăm” împotriva facturilor enorme la curent și gaze. Stați fără grijă, totul e doar vrăjeală, facturile vor fi plătite până la ultimul sfanț tot de noi, consumatorii finali. Restul e doar vorbă goală, politicianism și lipsă de respect pentru oameni. Și-n tot acest timp șeful agenției care ar trebui să ne protejeze buzunarele își umflă lună de lună portofelul cu mii și mii de euro.

În apropierea graniței de răsărit stă să înceapă războiul. Nu cibernetic, informațional, nici măcar “rece”, ci din ăla adevărat, cu puști, tunuri și tancuri. Politica externă șade ca mortul în păpușoi, lipsită de personalitate și înclinată după cum bate vântul, condusă de mediocrități efemere.

De ce se întâmplă asta? Pentru că România este locul omului nepotrivit la locul nepotrivit, pentru că mereu ne găsim la locul nepotrivit în momentul nepotrivit, neprotejați de nimic. Greșesc! În teorie există un guvern plătit regește, dar putred, indolent și incompetent până în măduvă, populat cu indivizi ce într-o lume normală ar trebui să curețe latrine.

La un moment dat Dom - personajul central din Inception își înfruntă demonii. Coboară în infernul propriului subconștient câteva niveluri. Lumea plăsmuită de el se autodistruge. Clădiri enorme se prăbușesc în preajmă, totul pe fundalul magnific al muzicii lui Hans Zimmer. E imaginea ce-mi stăruie în minte în fiecare seară când urmăresc buletinul de știri. Doar că noi nu trăim într-un univers plăsmuit ci cât se poate de palpabil. O lume în care minciuna e tratată drept adevăr, iar adevărul minciună. Pe lângă noi nu se prăbușesc construcții enorme ci instituții fundamentale. Ne aflăm la locul nepotrivit în momentul nepotrivit.

Despre Mircea Prodan

M.P. (1962), publicist independent; pasionat de politica, istoria comunismului si rock britanic; fan Apple si cafea espresso; A lucrat in presa craioveana radio-tv. In anii '90 si 2000 a realizat interviuri in transmisiuni live cu zeci de personalitati publice; autor. Din 2009 administreaza site-ul de comentarii mirceaprodan.com .