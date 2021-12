Mesajul Comitetului de vaccinare la finalul lui 2021: ”Lăsăm în urmă un an în care am pierdut mult prea mult, aproape 43.000 de români”

Comitetul național de coordonare a campaniei de vaccinare a transmis vineri, 31 decembrie, un mesaj în care prezintă bilanțul activităților din 2021. Cu acest prilej, autoritățile le mulțumesc românilor care s-au vaccinat și reamintesc că a fost un an în care ”am pierdut mult prea mult” în urma pandemiei, referindu-se la zecile de mii de români care au murit.

În mesajul postat pe pagina de Facebook RO Vaccinare, autoritățile își exprimă speranța ca în anul care vine să se poată face mai mult pentru cei vulnerabili.

”A fost un an cu multe provocări şi vrem să vă mulţumim tuturor celor care aţi fost şi sunteţi alături de noi. Lăsăm în urmă un an în care am pierdut mult prea mult, aproape 43 de mii de români, din cauza COVID-19. În 31 decembrie 2020 am înregistrat 15.757 de decese din cauza COVID-19 şi am încheiat anul cu 58.752 de decese. Mulţumită personalului medical şi vaccinurilor împotriva COVID-19, zeci de mii de români au fost salvaţi. Da. Mulţumită celor din prima linie şi celor care şi-au făcut datoria în centrele de vaccinare. Din păcate, pe cei mai vulnerabili nu i-am putut proteja mai mult. Sperăm să o putem face în noul an”, a transmis, vineri seară, CNCAV.

Sursa citată a precizat că pentru instituţiile implicate în campania de vaccinare a fost un efort considerabil, cu multe provocări şi cel puţin la fel de multe satisfacţii.

”Ar fi fost cu mult mai bine dacă am fi putut ajunge la un procent mult mai mare de români vaccinaţi împotriva COVID-19 şi cu o protecţie în plus faţă de virusul care ne-a schimbat vieţile în ultimii doi ani. Au fost peste 16.000 de misiuni de transport la nivel naţional, de la centrele regionale de depozitare/centru naţional către DSP şi apoi către centrele de vaccinare”, au mai precizat oficialii CNCAV.

Aceştia au prezentat un scurt bilanţ al activităţilor din ultimul an:

Ministerul Afacerilor Interne - personal implicat în misiunile de transport – peste 50.000 cu peste 5.800 de mijloace. Personal vaccinator - 169 (63 de medici, 72 de asistenţi medicali şi 34 de registratori).

Ministerul Apărării Nationale - personal implicat în misiunile de transport – peste 15.000 cu peste 5.400 de mijloace. Personal vaccinator - 952 (283 de medici, 422 de asistenţi medicali şi 247 de registratori) în 56 de centre de vaccinare şi 60 (20 de medici, 20 de asistenţi medicali şi 20 de registratori) în echipele mobile de vaccinare.

De asemenea, personalul MApN a deservit cele 43 de structuri Call-Center cu 170 de posturi (80 de posturi pentru planificarea la vaccinare, 80 de posturi pentru suport certificat digital UE COVID şi 10 posturi în sprijinul DSP). Aproape 2.800.000 de apeluri au fost gestionate în structurile Call-Center.

STS - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale:

Specialiştii STS au realizat în timp record Platforma naţională de programare la vaccinare, printre primele din UE. Aceasta a înregistrat peste 4.3 milioane de utilizatori şi un număr record de vizualizări ale paginilor: peste 223 de milioane. Se prea poate să fie cea mai vizualizată platformă din România în acest an. În plus, prin platformă au fost generate peste 10 milioane de programări la vaccinare şi au fost transmise milioane de SMS-uri pentru cei care s-au înscris.

Platforma naţională de informare https://vaccinare-covid.gov.ro a înregistrat peste 12 milioane de utilizatori unici, care s-au informat şi au generat peste 75 de milioane de vizualizări ale conţinutului publicat de echipa ROVACCINARE.

Tot specialiştii STS au realizat aplicaţia de generare de certificate digitale UE Covid (https://certificat-covid.gov.ro) şi aplicaţia de verificare a certificatelor digitale, Check DCC, disponibilă atât în Google Play, cât şi în App Store. Au fost generate peste 10 milioane de certificate digitale UE Covid în România.

De asemenea, de curând au realizat şi aplicaţia https://plf.gov.ro pentru completarea formularului digital de intrare în România.

STS a organizat posturile pentru Serviciile Call-Center: ROVACCINARE (programare la vaccinare şi certificate digitale UE Covid) şi mii de tablete, laptopuri şi telefoane au fost distribuite în aceste structuri şi în centrele de vaccinare, fiind asigurat suport tehnic 24/24, 7 zile din 7.

”Încheiem anul cu 7.942.201 de persoane vaccinate, din care 2.012.056 vaccinate cu doza de rapel (booster). Mulţumiri tuturor celor implicaţi direct în acest efort de maximă importanţă pentru sănătatea noastră şi viitorul nostru.

Cele mai alese mulţumiri sunt pe dumneavoastră, cei care aţi fost de la început alături de noi, cei care aţi susţinut această campanie de sănătate publică şi care aţi ales să fiţi exemple pentru cei din comunităţile din care faceţi parte, au adăugat oficialii campaniei de vaccinare”, a mai transmis CNCAV.