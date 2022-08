Daniel Pancu revine ca antrenor! Pe cine va pregăti fostul rapidist

Daniel Pancu a dispărut din breasla tehnicienilor după două experiențe ca antrenor principal, la Rapid și Poli Iași.

Fostul rapidist, acum în vârstă de 44 de ani, va reveni însă în antrenorat și va prelua naționala Under 20 a României, rămasă fără selecționer după ce contractul lui Bogdan Lobonț s-a terminat iar FRF nu l-a mai prelungit.

"Am tot vorbit săptămânile astea, am înțeles ce este așteptat de la un selecționer. Știu că este o listă mai lungă de antrenori, se va lua o decizie zilele viitoare. Eu aștept, în principiu ne-am înțeles, am stabilit toți termenii. Mă atrage ideea de a dezvolta jucătorii, acesta este obiectivul. Binențeles, rezultatele contează, de aceea nu a continuat fostul selecționer. Au fost rezultate dureroase. Contractul ar fi pe 8-9 luni, nu mai mult. Eu am două aventuri ca antrenor principal, la Rapid și la Iași, probabil că au contat și Licențele, la Licența A și la Licența B am fost evaluat de oameni care sunt în Comitetul Executiv”, a confirmat Daniel Pancu, la Digisport.

Naționala U20 a avut un bilanț negativ sub comanda lui Lobonț, câștigând 3 meciuri și pierzând 5. Am învins cu 2-1 pe Cehia, cu 2-1 pe Polonia şi tot cu 2-1 şi Portugalia, şi am pierdut, uneori la scoruri neverosimile, cu naţionalele similare ale Elveţiei, Norvegiei, Italiei, Germaniei şi Angliei. Cea mai mare diferenţă a fost cu Italia, scor 0-7.