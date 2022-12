Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat a dat asigurări că este puţin probabil ca România să intre într-un black-out, însă viscolul ar putea crea probleme. Într-o astfel de situație, generatoarele sunt vitale pentru spitale.

Arafat a precizat că în România pot fi situații de întrerupere de curent, care însă nu vor fi cauzate de război, ci de fenomene naturale, cum ar fi viscolul. În această situație infrastructurile critice esențiale, cum ar fi spitale, diferite instituții, trebuie să aibă generatoare, a subliniat acesta.

Totuși, unii români trăiesc cu această teamă alimentată de unele știri din mediul online. Unii vor să fie prevăzători și iau măsuri de precauție.

Este cazul unei românce care cere opinii legate de achiziția unui generator, într-o postare pe Facebook.

"După toate zvonurile astea despre blackout, ne-am gândit să ne luăm un generator de curent. Cei ce aveți cunoștință, ce recomandări ne puteți face, vă rog? Ce trebuie sa avem în vedere?

Consumatori: frigider, combină frigorifică, mașină de spălat, boiler, trei becuri, tv, laptop", a scris femeia pe grupul Mutat la țară -viața fără ceas.

Soluțiile propuse

"Cerințele sunt cam pentru condiții ideale de trai. Ori în caz de blackout, se impune un nivel de trai de forță majoră. Adică vor rămâne în priză frigiderul (100w), combină frigorifică (150w), maxim 2 becuri led concomitent (50w) și cam atât.

De laptop și TV nu vei avea nevoie, deoarece nu va fi internet și nici posturi TV (decât prin antenă satelit). Baie vei face la apă încălzită pe plită.

Astfel, consumul real în caz de urgență, va fi redus la maxim 400W ocazional și 250w concomitent. Pentru nevoile astea, poți pune 2 panouri fotovoltaice, 2 acumulatori de 100A, și un invertor de 1000W. Bașca în timpul verii, îți rămâne curent să mai dai și la vecini."

"Vă recomand o sobă cu plită tradițională pe lemne și o lampă pe gaz! Eu m-am născut și am copilărit în black out până la 16 ani! Și sunt așa mândru și frumos!"

"Personal sunt pregătit cu 3 surse de tensiune pentru situația crizei de energie. Vă puteți confecționa singuri în special cunoscătorii un generator. Este puțină muncă, dar cu siguranță oferă satisfacția producerii de energie. Am 2 acumulatori de 12v 150a pentru încărcarea cărora folosesc un alternator de 180a auto antrenat cu un motor de 510 w și mai am un generator făcut dintr-un electromotor de 7 kw pe rotorul căruia după ce l-am strujit am lipit magneți neomodium N52 cu dimensiunea 5x 50x 20, peste care am turnat rășină epoxidica. L-am antrenat cu un motor de 2kw din ce produce și am o rezervă de aproximativ 3-5 kw pentru consum. Totul costă ceva bani, dar mult mai puțini față de cât mi-a cerut un meseriaș pe youtube 12000. Vă doresc mult succes și spor la treabă, că este reală și merită."

"Noi nu avem electricitate, așa că folosim generator. NU recomand. Consumă foarte mult, eu îl folosesc doar pentru mașină de spălat, becuri (led, bineînțeles ), instant pentru apă caldă, pompă de apă (fântâna), și urmează să-i fac proba pentru tv."

"Să vă zic despre generatoare.

Există

1. generatoare electrice ieftine pentru folosință ocazională generală.

2. Generatoare ieftine pentru electronice cu undă sinus tot pentru folosință ocazională.

3. Generatoare scumpe de utilizare pe o durata mare, așa zis generatoarele de șantier

4 generatoare scumpe pentru electronice pentru utilizare intensivă pe termen lung.

.... dacă curentul cade câteva ore, o zi-două, puteți folosi generatoare ieftine casnice...

Dacă curentul cade o săptămâna, o luna, șase luni, adevărat blackout .... atunci generatoarele ieftine se vor strica! Și rămân bune cele profesionale."

"Să ne rugăm să aibă generatoare și benzinăriile"

"Nu va lăsați influențați de păreri lansate de niște amețiți, tema blackout-ului în contextul din România e absolut tembelă. Poate fi o idee bună să aveți un generator dar mă îndoiesc că aveți nevoie de mai mult decât unul de urgență."

"În caz de black out să ne rugăm să aibă generatoare și benzinăriile că altfel nu o să fie benzină de pus în generatoarele de acasă."

"No, astea-s grijile românului: că rămâne fără carnea din frigorifică dacă vine black-out-ul. În țările dezvoltate se recomandă stocurile de conserve, baterii și fierbătoare-camping pe gaz, românul vrea lux pe timp de forță majoră."

"Oare ne mai facem bine? Cumpărăm lucruri după cum zvonesc unii?! Luați-va și câte două vaci că o să dispară laptele și nu o să se mai găsească. Și 50-60 de pui, și 2-3 porci,și...și..și...Ne mai facem bine?!"

"Fiecare face ce vrea cu banul lui. Dacă ai bani și nu ai ce face cu ei îți iei și generator. La casă merge dar ce faci la bloc. Îl pui în balcon? Numai doarme nimeni pe 3 blocuri ținând cont că are vreo 90 db zgomotul produs de generatorul tău. Îți sar în freză toți cei care nu au generator și vor să doarmă. Ce să zic, oamenii sunt influențați de cei care creează nevoi sau vând generatoare."

"Am căutat de 3000w. Problema e că nu mai sunt pe stoc"

"Zilele astea am căutat pentru cineva un generator de 3000w. Problema e că nu mai sunt pe stoc nicăieri. Poate cele foarte scumpe. Dacă chiar găsiți să luați generator cu avr, așa aveți o tensiune de 220 stabilizată. Dacă vreți să vă meargă toate astea deodată, atunci vă trebuie unul de cel puțin 5000watti. Dar puteți lua și mai mic de vreo 3000 watti pentru frigider și lada frigorifică care merg continuu în priză. Becurile, laptopul și tv-ul nu consumă mult. Mașina de spălat și bilerul iau mult curent, dar alea le puteți folosi ocazional și atunci puteți decupla frigiderul și lada frigorifică de la generator."

"Generatoarele au fost achiziționate în mare parte de cei din Ucraina, datorită situației în care sunt ei. Chestia asta și zvonurile favorizează și afacerile cu generatoare, fiindcă în mare parte au crescut prețurile pe frica stricarii cărnii în frigider... Este ca și ce s-a întâmplat cu spirtul în pandemie. În pandemie s-au făcut bani faini din măști, spirt și mălai."

"De banii aia și de motorină, care, în caz de blackout mă îndoiesc că o veți găsi, puneți fotovoltaice și o eoliană micuță și acumulatori. Este arhisuficient sistemul... Se produce în draci pentru Ucraina, sunt liste pe luni bune... la generatoare mă refer."