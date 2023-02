Cea mai tare experiență a Pamelei Anderson a fost cu un bărbat mai mare cu 60 de ani! Dezvăluiri fără perdea în cartea ei autobiografică

Pamela Anderson a dezvăluit că cea mai tare experiență din viața ei a fost cu un bărbat de 80 de ani - în timp ce dansau tango.

Fosta vedetă din Baywatch descrie momentul în noua sa autobiografie, care detaliază, de asemenea, întâmplări picante petrecute peste tot, de la un pat de spital până la ambasada Ecuadorului din Londra cu Julian Assange - cu care aproape s-a căsătorit după o noapte de beție.

Dar Pamela, în vârstă de 55 de ani, spune că modul blând, dar ferm al bărbatului de 80 de ani de a o îndruma prin pașii de dans sexy a fost cel care a rămas cel mai adânc în inima ei.

Ea scrie că atingerea lui ușoară pe corpul ei a lăsat-o "fără suflare", iar sentimentul de a fi condusă de un "bărbat adevărat" a fost "ceva ce nu am mai simțit niciodată".

Pamela a dezvăluit că întâmplarea a avut loc, în Buenos Aires, Argentina, când avea 20 de ani: "A fost una dintre cele mai senzuale experiențe pe care le-am trăit vreodată.

Actrița, a cărei viață amoroasă sălbatică a ținut prima pagină a ziarelor timp de decenii, și-a spus pentru prima dată povestea în cartea sa de memorii, "Love, Pamela", care a fost publicată la sfârșitul lunii ianuarie.

Și, spre deosebire de Prințul Harry, ea însăși a scris fiecare cuvânt. "Fără scriitori fantomă, fără colaboratori sau editori de carte".

Autobiografia, care a primit deja recenzii entuziaste, povestește cum a ajuns să accepte și să se folosească de ceea ce ea numește "imaginea ei de desen animat", în ciuda faptului că, în realitate, este un șoarece de bibliotecă care scrie poezii.

Abuzată, violată și violată în grup

Pamela a fost căsătorită cu cinci bărbați – cu unul de două ori – și dezvăluie, de asemenea, detalii despre abuzul sexual dezgustător pe care l-a suferit în copilărie în Canada.

Între șase și zece ani a fost obligată să se joace jocuri sexuale cu bona ei, care o "plătea" cu jucării folosite, cum ar fi o păpușă Barbie pentru coafat, și o forța să tacă prin amenințări.

La vârsta de 12 ani, a fost violată de un prieten adult al unui prieten cu care fusese lăsată singură pentru ca acesta să o învețe să joace table.

Aproximativ doi ani mai târziu, a fost violată în grup într-o mașină de prietenul ei și de cinci dintre prietenii acestuia.

Pamela scrie că, în urma acestor abuzuri, a ajuns să creadă că, dacă își dorea cu adevărat sex, trebuia să fie îndrăgostită.

Cinci căsătorii, toate eșuate

Ea s-a căsătorit cu primul ei soț, rockerul Tommy Lee, în februarie 1995, la patru zile după ce l-a cunoscut pe baterist. Au avut doi fii, pe Brandon și Dylan, apoi au divorțat în 1998.

În iulie 2006 s-a căsătorit cu cântărețul Kid Rock la câteva zile după ce acesta a cerut-o în căsătorie, dar în noiembrie a intentat divorț.

Următorul, în 2007, a fost jucătorul de poker Rick Salomon, cunoscut mai ales pentru caseta sa de sex cu Paris Hilton.

Pamela dezvăluie în cartea sa că s-a căsătorit cu el în Las Vegas dintr-un capriciu, după ce el a glumit că dacă se va îndrepta spre altar cu el va șterge o datorie la jocurile de noroc pe care i-o datorau două dintre angajatele ei.

A durat câteva luni până când a găsit o pipă de crack îndesată în bradul de Crăciun și a obținut rapid anularea căsătoriei.

Până în 2014, cei doi s-au recăsătorit, dar au divorțat în anul următor.

Apoi, în 2020, a urmat cea mai scurtă căsătorie a sa, cu producătorul hollywoodian Jon Peters, printre ale cărui filme se numără și A Star Is Born (1976), un succes al Barbrei Streisand. Mariajul durat mai puțin de două săptămâni.

În luna decembrie a aceluiași an, a mers la altar cu constructorul Dan Hayhurst, care făcea lucrări de renovare la casa din Canada a Pamelei. Au fost împreună puțin peste 12 luni înainte de a se despărți în ianuarie anul trecut.

Ea recunoaște în cartea sa: "Bărbații sunt cauza pierderii mele. Și am încercat de toate felurile. Numitorul comun sunt eu".

Tommy Lee i-a pus ecstasy în șampanie

De asemenea, ea spune că relația cu primul ei soț, Tommy Lee de la Mötley Crüe, "s-ar putea să fi fost singura dată când am fost cu adevărat îndrăgostită".

Pamela spune că a fost de acord să se căsătorească cu rockerul pe o plajă din Mexic, în 1995, după ce acesta i-a strecurat o pastilă de ecstasy în șampanie și "camera s-a încălzit și a devenit pufoasă".

Cu toate acestea, chimia lor sexuală a fost atât de puternică încât, după ce s-au întors în California, ea și-a amintit mai târziu: "În primele câteva săptămâni abia dacă am ieșit din dormitor. "Am ars tămâie nag champa, am ascultat muzică și am făcut dragoste toată ziua. Fiind cu el, mă simțeam completă". Și a spus despre Tommy: "Dragostea noastră a fost întotdeauna tandră, delicioasă - niciodată întunecată sau ciudată sau încercând prea mult. Corpurile noastre erau sincronizate, ne doream să fim aproape".

Dragoste pe patul de spital în perfuzii

La un an după ce s-au căsătorit, erau încă atât de înfierbântați unul de celălalt încât, atunci când Pamela a avut o problemă cu un chist ovarian, Tommy a făcut dragoste cu ea în patul de spital - în timp ce era conectată la o perfuzie.

Ea și-a amintit de această întâlnire: "Tommy și cu mine am făcut dragoste în patul îngust, ca o targă de spital, în timp ce eram conectată la o perfuzie. Am adormit unul în brațele celuilalt. Nu aveau cum să-l poată ruga să plece - nici măcar nu au încercat."

Totuși, cartea descrie și gelozia terifiantă a rockerului Tommy.

La momentul căsătoriei lor, fostul model Playboy Pamela devenise un superstar mondial datorită rolului CJ Parker din fenomenul TV Baywatch. Era atât de populară încât rețelele din unele țări refuzau să plătească pentru episoadele în care nu apărea ea.

Tommy o urmărea adesea pe platou, izbucnind în furie dacă trebuia să sărute un alt bărbat în scenele ei.

În cele din urmă, Pamela și colegele ei de scenă au început să inventeze dialoguri diferite și să taie scenele de dragoste dacă el se afla în preajma lui.

A vrut să se sinucidă cu vodcă și analgezice

Dar în cartea sa, ea descrie că a fost atât de stresată de una dintre crizele de gelozie ale lui pe platou, când a distrus rulota de machiaj, încât a încercat să se sinucidă. A înghițit o cutie întreagă de analgezice cu vodcă, apoi a încercat să se înece în baie.

Pamela a supraviețuit doar pentru că a vomitat pastilele, apoi s-a împiedicat de cadă înainte de a se prăbuși. Șoferul ei a găsit-o a doua zi și a dus-o de urgență la spital.

Ea povestește, de asemenea, că la acea vreme era atât de epuizată de muncă și de stres, încât a început să ia pastile de slăbit care o țineau trează, iar ca urmare, scrie ea: "Arătam ca un schelet cu picioare arcuite într-un costum de baie".

A a devenit atât de slabă și slăbită încât, în timp ce filma scenele Baywatch pe plajă, "chiar și cele mai mici valuri mă doborau". Pamela spune că, în cele din urmă, a pus capăt căsniciei după ce Tommy a aruncat-o de un perete în timp ce ea îl ținea în brațe pe fiul ei Dylan, în vârstă de șapte săptămâni.

Caseta porno a fost făcută din înregistrări furate

În carte, furia ei este destinată celor care au câștigat milioane de euro din vânzările celebrei casete porno din 1995 în care apare alături de Tommy. Ea dezvăluie că aceasta a fost realizată din înregistrări care se aflau într-un seif furat din casa lor.

Într-unul dintre pasajele sale din carte, Pamela scrie: "Nu am făcut niciodată o casetă de sex. Pur și simplu ne-am filmat unul pe celălalt, întotdeauna, și am trăit o viață sexy și pasională: dulci tineri căsătoriți. Doar doi oameni nebuni și goi, îndrăgostiți".

Luna trecută, The Sun a povestit cum, într-un nou documentar Netflix, Pamela se înfurie împotriva miniseriei Disney+ de anul trecut despre saga, Pam & Tommy, printre ai cărei producători se numără și comediantul Seth Rogen. Iar în carte afirmă: "Nu, nu, nu! Este de neiertat faptul că oamenii, și până în ziua de azi, cred că pot profita de pe urma unei experiențe atât de teribile, cu atât mai puțin de pe urma unei crime".

S-a iubit cu Julian Assange, fondatorul Wikileaks

Dar ea dezvăluie cum a avut loc o descoperire improbabilă în modul în care s-a gândit la imaginea ei în anii de după înregistrarea sexuală - datorită mamei lui Julian Assange, Christine.

Pamela a fost o susținătoare proeminentă a fondatorului WikiLeaks, Assange, care se află în prezent în închisoarea Belmarsh din Londra, luptând pentru extrădarea în SUA, unde este căutat pentru acuzații legate de publicarea de către WikiLeaks a unor documente secrete americane.

Ea a fost o vizitatoare regulată a lui Assange după ce acesta a primit azil în Ambasada Ecuadorului din Londra, din 2012 până în 2019, numind prietenia lor "revigorantă, sexy și amuzantă".

În carte, ea dezvăluie, de asemenea, că odată au împărțit o sticlă de mezcal, băutură spirtoasă mexicană, la ambasadă, apoi au petrecut împreună "o noapte ușor zburdalnică, distractivă, indusă de alcool". Pamela nu dă detalii, dar spune că au glumit pe seama căsătoriei pe treptele din fața ambasadei.

Inteligența nu e în conflict cu frumusețea

Mai târziu, în timpul unei călătorii în Australia, a întâlnit-o pe Christine Assange, care i-a spus că "merita mult mai mult respect decât îmi acordau oamenii, mai ales în mass-media". Ea a subliniat: "Dar a fost parțial vina mea, din cauza modului în care mi-am folosit imaginea".

Christine i-a spus să nu mai posteze selfie-uri sexy, să devină o activistă mai serioasă pentru cauze precum libertatea lui Assange și pentru campaniile sale pentru bunăstarea animalelor și pentru ecologie.

Și i-a spus Pamelei, care iubește poezia și filozofia, că "inteligența ei era pusă în umbră". Vedeta a declarat că a ripostat, spunând că a fi sexy "nu ar trebui să intre în conflict cu inteligența".