Un reprezentant al sindicatelor din agricultură este de părere că prețurile la alimente vor continua să crească, pe fondul crizei din sectorul energetic și al scumpirilor îngrășămintelor chimice.

Dragoș Frumosu, președintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară, a Băuturilor, Tutunului şi Ramuri Conexe "Sindalimenta", a declarat pentru Ziare.com că autoritățile ar trebui să se asigure că avem cantitatea de grâu necesară pentru panificație până la următoarea recoltă.

”Nu am văzut niciodată cifre reale privind rezervele statului. Au fost discuții la Ministerul Agriculturii, a rezultat că aveam grâu până la următoarea recoltă, cu un mic excedent care se poate exporta. Dar eu am atras atenția că tot exportul de grâu se poate termina într-o singură noapte pe fondul cerințelor foarte mari de pe piață. Si atunci există riscul să scapi situația de sub control și exportul să scadă cantitatea de grâu pe care o ai”, a declarat pentru Ziare.com Dragoș Frumosu, președintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară, a Băuturilor, Tutunului şi Ramuri Conexe "Sindalimenta".

Acesta consideră că, în mod normal, statul ar fi trebuit să blocheze o cantitate suficientă până la următoarea recoltă.

”Dar ca să verifici săptămânal aceste stocuri, există un risc. Noi trebuie să acoperim toate aceste riscuri. Trebuie să protejăm populația, să știi că ai ce mânca. Trebuie să ne asigurăm că vom asigura o recoltă bună și în acest an. Și așa avem fluctuații de prețuri. S-au dat asigurări că ulei există. Eu întreb: dacă avem și stocuri de ulei și de semințe de floarea soarelui, atunci de ce prețul la ulei a crescut cu 30%? Din punctul meu de vedere, trebuie să ne asigurăm că avem cantitatea de grâu necesară pentru panificație până la următoarea recoltă”, spune Dragoș Frumosu.

Frumosu vorbește și despre modificările în plus de tarife la combustibil (energie și gaz metan) și la îngrășăminte chimice, considerând că vor influența, de asemenea, prețurile produselor alimentare.

”Trebuie să importăm îngrășăminte, la prețuri cu 30% mai mari față de cât costă când produceam noi la Azomureș, care s-a închis. Prețurile tot cresc și vor creștere în continuare la alimente. Sunt sectoare în domeniu (de exemplu panificație, carne de pasăre) mai puternic lovite de creșteri de prețuri, fiind mari consumatoare de gaze și energie. Plus materia primă”, adaugă președintele Sindalimenta.

El consideră că plafonarea prețurilor la energie și gaze este o măsură bună, dar nu suficientă.

”Ar trebui scăzută TVA la zero la alimente și scăderea TVA la energie și gaze. La alimente, dacă nu se poate la zero, atunci la 2%. Finanțiștii pot face calculele. În plus, puterea de cumpărare a populației este foarte scăzută. În industria alimentara s-au pierdut mulți muncitori, trebuie să-i fidelizăm cu salarii mai mari”, a mai spus el.

Rusia și Ucraina reprezintă 30% din cantitatea de producție de cereale la nivel mondial. Iar Rusia reprezintă 30% din cantitatea de îngrășăminte chimice la nivel global.

”Cantitatea pe piață a acestor produse va fi clar mai mică”, este de părere Dragoș Frumosu.