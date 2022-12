Aproape 7 hectare de pădure defrișate pentru extinderea rampei de gunoi. Primar: ”Oamenii, mereu nemulțumiți și, de când cu tehnologia lu’ 5G, au luat-o pe arătură ”

Scandal într-una dintre cele mai mari și bogate comune din județul Prahova, după ce localnicii au aflat că o societate de salubritate a cerut autorizație pentru defrișarea unei suprafețe de peste șase hectare de pădure pentru amenajarea unei gropi de gunoi.

Asociația Eco Natura a anunțat pe pagina oficială de Facebook că societatea Vitalia a depus, în data de 19 decembrie 2022, solicitarea pentru emiterea Acordului de Mediu în vederea realizării “unui Centru de management integrat al deșeurilor. Pentru extinderea capacității de depozitare/eliminare a deșeurilor este nevoie de scoaterea definitivă din fondul forestier a unui teren în suprafață totală de 6,7713 ha, cu defrișare. Terenul se află în administrarea Ocolului Silvic Ploiești și se află la granița dintre comunele Păulești și Boldești Scăieni.

”Pe scurt, o parte din pădure va fi defrișată pentru a face loc unui centru de prelucrare deșeuri” scriu reprezentanții Eco Natura.

Contactat telefonic, primarul comunei Păulești, unde oamenii s-au revoltat, susține că informația prezentată este falsă, terenul pe care urmează să se extindă rampa ecologică nefiind împădurit.

”Lumea aberează foarte, foarte mult, ținând cont că și APM-ul informează prost. Societatea are o rampă de gunoi la Boldești de 25 de ani. Acea rampă de gunoi vrea să o extindă. Unde o extind ei, este un teren care nu are pădure nu are nimic pe el, dar este și aparține Ocolului Silvic Ploiești, care, pe vremea comuniștilor, aparținea Păuleștiului.

Astăzi, noi ne învecinăm cu orașul Boldești-Scăieni pe mijlocul pârâului Teleajen. Îmi pare rău că informația a fost eronată și că s-ar face la noi această groapă de gunoi. Ei nu defrișează nimic. Este un teren care aparține ocolului silvic și nu are nimic pe el și care este în vecinătatea Vitaliei, care este acolo de 25 de ani. Oamenii nu au dreptate.

Dacă aveau dreptate, înnebuneam eu. Suntem producători de gunoi? Suntem! Oamenii sunt mereu nemulțumiți pentru că ăsta-i omul, așa a fost el creat și mai ales de când cu tehnologia asta a lu’ 5G a luat-o pe arătură. Vă spun deschis, ăștia suntem, dar toți trebuie să ne asumăm. Rampa aia e acolo de 25 de ani și înmagazinează din tot județul. Unde să ducem gunoiul?

Dacă noi nu acceptăm nimic, că miroase, că nu știu ce. Dacă se face într-un mod corespunzător cum se face în străinătate, atunci nu o să mai miroasă și nu o să mai avem niciun fel de disconfort, mai ales că sunt bani europeni”, a declarat pentru Ziare.com Sandu Tudor, primarul comunei Păulești.

”Dacă n-ar exista nimic, n-ar spune că se face prin defrișare”

Reprezentanții asociației de mediu, care au sesizat comunitatea locală cu privire la amenjarea unei rampe ecologice pe un teren care aparține ocolului silvic, susțin că au solicitat APM documentația pentru a identifica terenul pentru care se cere autorizația de mediu.

”Faptul că într-un document oficial al APM Prahova se menționează că depozitul de deșeuri se va extinde prin defrișare, asta nu mă face decât să cred că acolo există ceva. Dacă n-ar exista nimic, n-ar spune că se face prin defrișare. Noi am depus la APM Prahova o solicitare să ne pună la dispoziție toată documentația ce a stat la baza emiterii acordului de mediu și după ce vom avea documentația respectivă putem să depistăm zona foarte bine pentru că așa din povești se pot spune multe lucruri și o să mergem chiar la fața locului să vedem dacă este sau nu împădurit”, a explicat Ciprian Stupar, reprezentantul ONG-ului asociației Eco Natura.

Acesta a precizat că de-a lungul anilor au fost probleme în zonă cu societatea de salubritate care ar fi deversat levigat în apele pârâului Valea lui Dan din Băicoi, oraș care se învecinează cu comuna Păulești.

”Societatea are terenul chiar lângă râul Teleajen. Să faci o groapă de gunoi de unde rezultă foarte mult levigat e ca și când ai pune lupul paznic la oi și te-ai aștepta să nu mănânce oaia”, a precizat Ciprian Stupar.

Într-o postare publicată pe pagina de Facebook a primăriei Păulești, reprezentanții administrației publice locale susțin că terenul în discuție aparține în ”mod eronat” comunei, acesta nefiind împădurit.

”Lucrarea constă în EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE DEPOZITARE/ELIMINARE A DEȘEURILOR. Terenul la care se face referire nu este împădurit, aparține OS Păulești eronat din perioada comunistă, dar pe raza UAT Blodești-Scăieni, situația juridică a acestuia nefiind actualizată până în prezent.

Conform ultimelor măsurători și a PUG Comuna Păulești, limita administrativă dintre Boldești și Păulești este pe jumătatea râului Teleajen”, se arată în postarea publicată pe pagina de Facebook a primăriei.

Localnicii sunt furioși

Între timp, localnicii au început să transmită mesaje primăriei și solicită să nu permită societății de salubritate să extindă groapa de gunoi care oricum creează necazuri atât localnicilor din Păulești, cât și celor din orașul Boldești-Scăieni.

”Este absolut inacceptabil să hotărâți în numele locuitorilor comunei Păulești defrișarea a șapte hectare de pădure pentru amplasare Groapă de gunoi la limita între comuna noastră și comuna Boldești Scăieni. Pe malul râului Teleajen. În cererea de avizare a Vitalia la Agenția de Mediu Prahova, scrie negru pe alb... Păulești, nu Boldești Scăieni. Credeți că miasmele ce vin de la gunoiul adus din tot județul Prahova, ne vor ocoli? Pe toți o să ne afecteze. Mai gândiți-vă! Vă rog!”, a scris cineva pe pagina de Facebook a Primăriei Păulești.

”Din păcate, ce a făcut Societatea Vitalia la Băicoi, mai precis din cartierul Țintea nu e deloc de invidiat. Nu s-a făcut vreun studiu serios de impact, mirosurile sunt peste limita admisă, sunt afectați cetățenii din Băicoi, Plopeni, Găgeni. Ca să-și susțină dreptul la sănătate și aer curat, locuitorii din Țintea au organizat proteste la fața locului, la primărie, la Mediu...au făcut o asociație, Econatura, care se luptă prin tribunale de ani buni cu Vitalia. (…) Eu locuiesc în Găgeni și de câțiva ani se simte acest miros îngrozitor de la groapa Țintea, mai ales când plouă și probabil că se activează substanțele depozitate ”cu grijă” acolo. Altă dată ne bucuram că plouă, se curăță atmosfera și deschideam geamurile mai larg, acum sunt momente în care nu știm cum să le închidem mai repede”, a comentat un alt localnic revoltat.