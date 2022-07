Producătorii vin în 2022 cu pardoseli noi, care aduc un sentiment de natură în casă

Această tendință din 2022 – de a aduce un sentiment de natură în casă – prin intermediul sortimentelor noi de pardoseli, de tip parchet laminat și parchet din lemn, este extraordinar. Asta se poate vedea în colecția de pardoseli Ground a grupului Kährs. Ideea a fost de a crea pardoseli de calitate înaltă, care să fie în tonuri pământii, ce sunt inspirate din natură.

Schimbarea stilului de viață, creșterea cheltuielilor de renovare și amenajarea caselor i-au făcut pe oameni să analizeze mai mult tendințele la pardoseli din 2022 și să compare caracteristicile, avantajele și prețurile acestora.

Parchetul din lemn stratificat cu finisaj mat

Parchetul stratificat este în tendințele actuale ale modei din acest an și s-a observat că acest sortiment domină piața. Cererea de parchet stratificat și de plinte parchet deosebite a crescut în ultima perioadă, iar asta îi încântă pe producătorii care au astfel de produse de calitate și o viziune bazată pe performanță.

Colecțiile de parchet stratificat sunt impresionante mai ales la mari brand-uri precum Tarkett, Barlinek, grupul Kährs, Swiss Krono și altele.

Parchetul rezistent la apă

Popularitatea acestui tip de parchet laminat crește an de an și asta pentru că este apreciat de oamenii care au familii mari, cu mulți copii și animale de companie. El este recomandat în încăperi cu un nivel de umiditate mai ridicat, cum este de exemplu bucătăria.

Cele mai apreciate modele de parchet laminat rezistent la apă din 2022 sunt acelea de marcă Kronotex Aqua Robusto, Swiss Krono, Egger Aqua+, Tarett și Cassen.

Parchetul din lemn

În 2022 este în trend parchetul din lemn de esență tare despre care se spune că este de calitate Premium și este rezistent la apă. Acest produs de lux stârnește interesul consumatorilor din toate punctele de vedere și în opinia lor, investiția merită.

Parchetul supradimensionat

Producătorii au ținut cont de această tendință din 2022 și au creat sortimente de parchet cu plăci mai late și mai lungi, care sunt în culorile naturale ale lemnului. Ei au modele noi de parchet laminat supradimensionat care sunt în culori deschise, dar și în nuanțe de maro, mai închise, ce sunt în tendințe. Acestea au finisaje de calitate, lucioase sau mate și asta face ca ele să ofere posibilitatea de a crea variante noi de design în locuințe.

Alte tipuri de pardoseli apreciate de consumatori sunt:

Pardoseli din lemn uleiat

Pardoseli din lemn gri

Pardoseli din lemn stejar albit

Pardoseli din lemn masiv

Pardoseli din plută și altele.

Un factor important în alegerea parchetului este duritatea plăcilor care diferă de la un tip de parchet la altul. De asemenea, contează prețul, calitatea și aspectul. Fiecare model are anumite proprietăți în funcție de tipul de lemn și tehnologia aplicată. Cele mai populare specii de lemn sunt stejarul, nucul, arțarul și cireșul, mai ales în țăriile europene. În plus, finisarea acestora cu plintă duropolimer poate oferi încăperii un look cu totul aparte.

În 2022, stejarul este un lider indiscutabil, pentru că este apreciat pentru duritatea, rezistența și stabilitatea lemnului. Acest tip de parchet arată grozav și are caracteristici importante, care contează când vine vorba despre amenajarea unei locuințe sau chiar a unui spațiu comercial.

Stabilitatea și duritatea lemnului sunt proprietăți importante când vine vorba despre aceste produse pentru amenajarea casei, deoarece joacă un rol esențial în funcționarea podelei. Și rezistența la uzură contează de asemenea în alegerea parchetului, pentru că acesta trebuie să facă față la impactul căderii unor obiecte, sau la zgârieturi provocate de animale de companie.