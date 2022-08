Bărbatul bătut de doctoriță are 66 de ani FOTO captură ProTV

Bărbatul de 66 de ani din Timiș, bătut de medicul de familie chiar în cabinetul său, a declarat că a fost lovit cu pumnii și picioarele până a căzut și și-a spart nasul.

Gheorghe Tudor a povestit că voia să ceară un bilet de trimitere, însă nu avea asigurare de sănătate. Enervată din cauza acestui lucru și a insistențelor pacientului, doctorița l-ar fi luat la bătaie. Incidentul a avut loc în Bulgăruș.

Ads

Potrivit bărbatului, doctorița ar fi început să îl lovească în cabinet și ar fi continuat și în fața dispensarului

”M-am dus să îi spun dacă sunt asigurat, fiică-mea de la Timișoara a spus Casei de Asigurări: tati e asigurat. Am mers vreo 10 metri și inopinant, din spate dup-dup. Două picioare în testicule și cu pumnii și cu picioarele. Pe cuvânt! Am căzut jos. Am căzut jos pe beton și m-am lovit. După aceea mi-a dat cu picioarele, cu pumnii. Bine, eram plin cu sânge pe nas”, a declarat bărbatul, potrivit stirileprotv.ro

Doctorița susține însă că ea a fost atacată de bărbat și nu a făcut decât să se apere.

”A sărit la mine în cabinet să mă lovească. După ce m-a înjurat, s-a comportat urât, asta s-a întâmplat. A dorit să-mi ceară o trimitere cu toate că el nu este în regulă cu actele. Nu are card de sănătate, nu are adeverință înlocuitoare de card. A sărit să mă lovească, a tras de mine, m-a înjurat, mi-a vorbit urat și eu normal că m-am apărat, doar nu o să stau să mă bată acel domn”, a declarat Olivera Bălan.

Ads

Doctorița are 39 de ani.

O femeie care a asistat la scenele din fața dispensarului susține că bărbatul are dreptate.

”L-a bătut foarte tare, la trântit jos în drum. Nici un om nu a intervenit. Cu picioare, cu pumni, în cap, unde a nimerit.M-a amenințat și pe mine. A zis că o să intru eu. Am zbierat la ea când am văzut cum îl bate”, a spus martora.

Cea care a alertat Poliția este fosta soție a pacientului.

”Nu prea are (răbdare cu pacienții - n.red). Nu prea vorbește frumos cu ei. L-a umplut de sânge. Cu picioarele, cu pumnii a dat în el. Eu am văzut de la poartă cand l-a bătut. Eu nu stau departe de dispensar. Când a venit de acolo, l-am întrebat ce s-a întâmplat. M-am dus la doamna doctor și i-am spus de asigurare și l-a luat la bătaie”, a declarat femeia.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru lovire şi alte violenţe.