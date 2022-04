Un grav incident s-a produs joi, 31 martie, la Spitalul Județean Timișoara, la Casa Austria. Un pacient a luat foc pe masa de operație în timpul unei intervenții de cauterizare.

Este vorba de un bărbat de 84 de ani care a suferit arsuri la nivelul feței.

Medicul care efectua operația a fost rănit ușor la mâini.

Pacientul de 84 de ani se simte bine, este intubat, iar starea sa de sănătate nu-i pune viața în pericol. Intervenția a avut loc în cursul zilei de ieri, la ora 11, și pentru că urma să dureze mai mult decât estimaseră inițial medicii, s-a decis intubarea pacientului, potrivit Observatornews.ro.

Este posibil să se fi produs o flamă care, în combinație cu oxigenul din jurul pacientului, mai exact de pe masca de oxigen, a aprins câmpurile din jurul zonei unde se lucra. Medicul, cu o experiență de 37 de ani, care a încercat să-l stingă, a suferit arsuri la nivelul mâinii stângi.

"El a venit pentru o formaţiune tumorală, submandibulară şi acea formaţiune, când am intrat noi, ne-am dat seama că formaţiunea nu este superficială. Atunci a trebuit să săpăm mai mult ca să scoatem formaţiunea respectivă şi am decis la un moment dat, după vreo oră de la începutul intervenţiei să trecem pe intubaţie.

S-au aprins câmpurile, mă rog, repede noi am făcut cele necesare ca să stingem focul, m-am pârlit şi eu un pic pe degete. Astea sunt incidente, se întâmplă oriunde. Norocul că am fost pe fază, am stins câmpurile şi nu s-au produs leziuni mai profunde", a explicat medicul chirurg.