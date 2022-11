De ce nu este posibilă pacea acum în Ucraina. ”Oricine cere asta e de partea lui Putin”

Războiul din Ucraina este departe de a se încheia. Și chiar dacă rușii au plecat din Herson, discuțiile dintre Kiev și Moscova nu se știe când vor începe.

În ultimele zile, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, au apărut zvonuri despre o posibilă negociere. Informațiile au fost însă scoase din context și amplificate în presă.

”Oricine cere negocieri de pace acum este de partea lui Putin”

Profesorul Cristian Pîrvulescu, expert în politică externă, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com de ce nu este posibilă acum pacea în Ucraina.

”Oricine cere acest lucru este de partea lui Putin. Această ipoteză, privind o eventuală negociere a păcii, dincolo de faptul că este improbabilă inclusiv din perspectiva lui Putin, ea este, de fapt, în acest moment, o ipoteză.

Eu consider pacifismul ca fiind o formă de pro-putinism. Nu fac decât să-l adaptez pe George Orwell care într-un eseu din 1942, dar care a fost terminat în 1941 și se numea ”Pacifism și război”, spunea că, pentru orice om de bun simț, ”pacifismul este obiectiv pro-fascist” este o evidență. Nu poți să spui că sprijinirea unei singure părți poate să fie echitabilă și cred că se potrivește exact cu situația din momentul de față și orice pace este în momentul de față în favoarea agresorului.

Dar chiar și așa, nu ar fi decât o pauză pe care agresorul și-ar lua-o pentru a pregăti un război mult mai puternic. Din punctul meu de vedere este și explicația părții politice a retragerii de la Herson, în sensul că face o ofertă ucrainenilor și fiecare rămâne cu teritoriul și păstrăm aceasta ca el să aibă un câștig. Problema însă rămâne. Rămân crimele de război care nu pot fi în niciun fel tolerate. Rămâne agresiunea care devine dintr-o dată normală și se încheie printr-o pace. Din punctul meu de vedere, Zelenski nu are niciun fel de mandat din partea ucrainenilor să facă acest lucru.

Dar în acest moment nu există niciun fel de pregătire în sensul negocierii pentru pace și nici rușii care speră totuși, chiar dacă încep să aibă îndoieli că iarna va fi dezastruoasă pentru Europa, nu sunt foarte interesați de o soluție negociată”, a explicat politologul.

Ce se poate negocia în acest moment? ”Ei pun condițiile ca toate regiunile ocupate, pe care le-au declarat anexate, inclusiv zona pe care o eliberează acum și care va fi obiectul unor tratative, să fie ale lor”, a mai spus Pîrvulescu.

Cine are interesul să răspândească zvonuri despre pacea din Ucraina

Politologul este de părere că în momentul de față o pace este defavorabilă Ucrainei. Iar speculațiile răspândite în media îl avantajau de fapt pe Vladimir Putin.

”Ucraina nu a fost înfrântă. Este o dovadă de slăbiciune orice tratativă de pace cu o Rusie care rămâne în continuare o putere militară în zonă. Rusia trebuie demilitarizată și denuclearizată după acest război. Rusia a devenit o putere nesemnificativă din punct de vedere economic și internațional Așa încât va miza ca o Coree de Nord de o mărime extraordinară doar pe amenințarea nucleară. Nu este în momentul de față rezonabilă o pace. Pe de altă parte, această pace trebuie să fie garantată de către cineva.

Toate discuțiile legate despre o posibilă pace s-au făcut înaintea alegerilor americane. Iar în acest moment, americanii au compromis total trumpismul. Șansele republicanilor de a complica ecuația ucraineană este minimă. Este evident că în rândul republicanilor latura moderată și rațională este cea care a triumfat la aceste alegeri. Ca urmare, mă aștept ca raportarea la Ucraina să nu se schimbe în niciun fel.

SUA nu vor presa în niciun fel pentru negocieri de pace. Ipotezele acelea au fost scoase din context, amplificate de The Washington Post și The Economist dar, privind lucrurile la rece, ar fi o eroare fundamentală în acest moment încheierea păcii dacă Ucraina nu o cere”, a explicat politologul.

Cine mai are interes să răspândească astfel de știri despre o pace în Ucraina, în afară de Putin?

”Sunt grupuri de afaceri care au interesul. Din acest motiv am vorbit și de Washington Post și de The Economist.

Sunt grupuri de business care nu au sensibilități legate de drepturile omului și de patriotism și care au interese economice.

A obliga Ucraina să încheie o pace de care nu are nevoie și care o expune în continuare la agresiunea rusă este o crimă”, a subliniat profesorul Pîrvulescu.

Cine va reconstrui Ucraina după război

După ce războiul se va încheia, Rusia va trebui să plătească pagubele produse și crimele comise.

”Rusia nu poate să termine acest război pe care l-a pierdut ca și cum l-ar fi câștigat. Ucraina nu mai este o țară care se apără, ci o țară care recuperează teritoriu.

Iar reconstrucția economică trebuie să fie în responsabilitatea Rusiei. În momentul acesta ar trebui să fie în responsabilitatea noastră, a celorlalți care am sprijinit și așa Ucraina făcând eforturi extraordinare.

Păi, cei care au distrus-o nu au niciun fel de responsabilitate? Crimele de război sunt tolerabile? După Al Doilea Război Mondial i-am tras la răspundere măcar pe cei care au inițiat crimele de război. Acum o să-l lăsăm pe Vladimir Putin și conducerea armatei ruse și a serviciilor secrete să zburde liberi în care mii de oameni au fost asasinați într-un mod samavolnic doar pentru că erau ucraineni sau pentru că erau împotriva rușilor?

Vă dați seama ce semnal negativ ar fi? Așa-zișii pacifiști nu fac decât să facă jocurile Rusiei. Ne e frică că ne destabilizează Rusia? Rușii sperau să destabilizeze SUA. Nu au reușit. Au destabilizat Italia. Nu o să putem vindeca societatea românească peste noapte. Răul pe care l-au făcut cu teoriile conspirației va trebui tratat pe termen lung. Nu este o simplă pandemie de coronavirus care trece în mod natural după trei ani.

Dar putem gestiona acest rău. Nu putem lăsa ca ticăloși precum Viktor Orban să transmită în continuare mesaje ostile democrației.

Din punctul meu de vedere nu sunt pregătiți nici rușii, nici ucrainenii. Rușii încă mai speră în destabilizarea Occidentului, iar ucrainenii nu au fost înfrânți. Poporul ucrainean, în momentul de față cere dreptate. Este un popor care a rezistat unei agresiuni. Este nedrept față de ucraineni să le iei acest drept”, a mai punctat politologul.

Rusia nu se va opri aici dacă învinge Ucraina

România a acordat ajutor Ucrainei atât cât și-a permis, însă probabil am fi putut face mai mult și din punct de vedere militar.

”Noi am sprijinit absolut episodic Ucraina. România a oferit foarte multe lucruri, dar nu a înarmat deloc Ucraina. Unii vor spune spune că nici nu aveam cu ce. Eu nu sunt așa de convins. Nu se poate ca rușii să bombardeze orașele ucrainene și noi să le cerem ucrainenilor să nu bombardeze orașele rusești. Este firesc să le cerem doar să se apere când sunt agresați?

Românii sunt alături de ucraineni până la ajutorul militar”, a mai spus Cristian Pîrvulescu.

Ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar ataca România?

”Dacă la rândul nostru am fi atacați, ceea ce s-ar putea întâmpla ”poimâine” dacă Rusia încheie un tratat de pace favorabil, o să ne apărăm și nu o să atacăm agresorul? Adică Germania nazistă a fost doar respinsă în teritoriul național și nu a fost aneantizată (n. r. distrusă în totalitate) armata germană și regimul respectiv? Pentru că noi suntem în aceeași situație. Vladimir Putin este un criminal, iar criminalii trebuie să răspundă. A-l legitima în momentul de față prin pace înseamnă, de fapt, a face uitate toate aceste crime pentru că am câștiga, probabil, mai multă căldură și aparent mai multă stabilitate politică câteva luni de zile pentru că Vladimir Putin nu se va opri și nici regimul său.

Dacă pacea, în 27 februarie era ceva, acum, în noiembrie, înseamnă cu totul altceva. Dincolo de ajutorul pe care l-am dat noi, cei care luptă, cei care mor pe front sunt ucrainenii. Ei trebuie să fie cei care decid în ceea ce privește viitorul lor. Nu decide nici The Economist, nici The Washington Post, nici Joe Biden. Nu cred că are cineva curajul să le impună ucrainenilor soluții de genul acesta.

Rusia nu se oprește aici dacă înfrânge Ucraina. Va urma România pentru că NATO va fi dovedit o slăbiciune extraordinară”, a mai spus Cristian Pîrvulescu.