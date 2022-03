Compania de transporturi maritime PO Ferries și-a concediat toți cei 800 de angajați și a suspendat toate rutele de bac.

Conform reprezentanților companiei, PO Ferries a înregistrat pierderi de 100 de milioane de lire sterline în ultimul an, scrie RFI.

Pe site-ul companiei a fost postat următorul anunț:

“PO Ferries a anunțat astăzi un program de lucru pentru a deveni un operator mai competitiv și mai eficient, oferind servicii mai bune clienților noștri din industria turismului și a transportului de marfă.

În timp ce adoptăm aceste modificări, vor exista întreruperi semnificative ale serviciilor PO Ferries în următoarele câteva zile, totuși ne străduim să minimizăm impactul asupra călătoriei dumneavoastră.

În cazul care călătoriți pe ruta noastră Dover/Calais, vă rugăm să sosiți la port așa cum ați rezervat și vom aranja să vă ducem cu un transportator alternativ cât mai repede posibil. Odată ajuns în port, vă rugăm să mergeți la cabinele de check-in DFDS.

Pentru toate celelalte rute, vă rugăm să verificați https://twitter.com/POferriesupdate pentru cele mai recente sfaturi.”

Cum au fost concediați angajații în 3 minute

Angajații companiei au fost anunțați printr-un mesaj video preînregistrat, de trei minute, că joi a fost ultima lor zi de lucru. Unii membri ai echipajelor sfidează însă ordinele și refuză să-și părăsească navele în semn de protest. Sindicatul RMT a spus că membrii echipajelor sunt înlocuiți cu lucrători străini mai ieftini.

PO a spus că serviciile sale nu vor funcționa în „următoarele zile”, pasagerii fiind rugați să folosească alte companii. Agenți de securitate privați au fost trimiși pe o navă andocată în portul Larne din Irlanda de Nord pentru a evacua personalul de la bord, potrivit RMT.

Sindicatul RMT a mai spus că a cerut membrilor săi să rămână la bordul navelor lor odată ce au acostat, altfel riscă să fie „interziși” de la locurile de muncă. Darren Procter de la RMT a spus că personalul nu a primit niciun avertisment prealabil.

Biroul prim ministrului Boris Johnson a spus că modul în care a fost anunțat personalul este „complet inacceptabil”. Purtătorul de cuvânt a spus că guvernul nu a primit nicio notificare cu privire la acțiune, spunând că nu este de acord cu așa-numita practică de concediere și reangajarea acestora în condiții diferite, adăugând că ar fi „consternat” dacă acest lucru a fost în intenția PO.

Pierderi financiare importante

PO a spus că supraviețuirea sa depinde de „efectuarea unor schimbări rapide și semnificative acum. Am înregistrat o pierdere de 100 de milioane de lire sterline de la an la an, care a fost acoperită de compania-mamă, DP World. Acest lucru nu este sustenabil. Fără aceste schimbări nu există un viitor pentru PO Ferries”.

Serviciile PO Ferries programate pentru luni includ 14 curse de bac între Dover și Calais, trei între Liverpool și Dublin și șapte între Larne în Irlanda de Nord și Cairnryan în Scoția.

POa spus pe Twitter că toate cursele între Dover și Calais programate pentru joi nu vor mai avea loc, iar clienții cu bilete au fost sfătuiți să călătorească cu compania de feriboturi rivală DFDS.

PO Ferries este una dintre cele mai importante companii de feribot din Marea Britanie, care transporta peste 10 milioane de pasageri cu un an înainte de pandemie și aproximativ 15% din totalul mărfurilor din Marea Britanie și din afara acesteia.

Cu toate acestea, la fel ca mulți operatori de transport, a înregistrat o scădere a cererii în timpul pandemiei, forțând-o să anunțe 1.110 reduceri de locuri de muncă.

PO Ferries a pretins aproape 15 milioane de lire sterline subvenții guvernamentale în 2020, care au inclus plăți de șomaj tehnic pentru angajații săi.

Firma este deținută de DP World, compania multinațională de porturi și logistică cu sediul în Dubai, care a plătit dividende de 270 de milioane de lire sterline acționarilor săi în 2020.