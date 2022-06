Ovidiu Ioanițoaia, accident vascular în Bulgaria. Cum se simte jurnalistul

Ovidiu Ioanițoaia a suferit un accident vascular în Bulgaria. În trecut, el a fost operat la inimă.

Editorialistul Gazetei Sporturilor se afla în stațiunea Balcic când a început să se simtă rău.

Jurnalistul a suferit în noaptea de sâmbătă spre duminică un accidentat vascular, dar din fericire, Ioanițoaia este acum în afara oricărui pericol.

"Mă simt bine, nu mai am probleme. Mâna stângă este ok. Am trecut printr-un moment greu, mi s-a confirmat că a fost AVC.

O formă ușoară, a trecut, dar voi mai face niște consultații. A condus soția și am ajuns azi-noapte la 3 la Constanța, de la Balcic", a spus Ioanițoaia, în vârstă de 77 de ani, pentru Fanatik.

În 2012, jurnalistul a avut probleme cu inimă și a fost operat pe cord.