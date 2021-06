Ovidiu Hategan, din nou in centrul atentiei la EURO 2020! Arbitrul roman conduce intr-un clasament inedit. Cine s-a calificat in optimi alaturi de Italia

Reprezentativa Italiei a invins Tara Galilor, scor 1-0, iar Turcia a pierdut in fata Elvetiei, scor 1-3, in meciurile disputate, duminica, in Grupa A a Campionatului European.

Partida de la Roma a fost arbitrata de Ovidiu Hategan, care l-a eliminat pe galezul Ampadu in minutul 55.

Este al doilea cartonas rosu pentru Ovidiu Hategan la EURO 2020. Arbitrul roman conduce in clasamentul arbitrilor care au acordat rosu la acest turneu final.

Ca urmare a acestor rezultate, Italia a incheiat grupa pe primul loc, lar Tara Galilor pe pozitia a doua, obtinand astfel si ea calificarea in optimile competitiei.

Italia - Tara Galilor 1-0, pe Stadionul Olimpic de la Roma

A marcat: Pessina '39

In minutul 55, de la galezi a fost eliminat Ampadu pentru un fault la Bernardeschi.

Italia: Donnarumma (Sirigu '90) - Toloi, Bonucci (Acerbi '46), Bastoni, Emerson - Pessina (Castrovili '87), Jorginho (Cristante '75), Verratti - Chiesa, Belotti, Bernardeschi (Raspadori '75). Selectioner: Roberto Mancini

Tara Galilor: Ward - Gunter, Rodon, Ampadu - C. Roberts, Allen (Levitt '86), Morrell (Moore '60), N. Williams (Davies '86) - Bale (Brooks '86), Ramsey, James (Wilson '74), Selectioner: Rob Page

Arbitri: Ovidiu Hategan - Radu Ghinguleac, Sebastian Gheorghe - Orel Grinfeld (Israel)

Arbitri VAR: Pavel Gil (Polonia), Francois Letexier, Benjamin Pages (ambii Franta), Pol van Boekel (Olanda)

Elvetia - Turcia 3-1, pe Stadionul Olimpic din Baku, in Grupa A

Au marcat: Seferovic '6, Shaqiri '26, '68 / Kahveci '62

Elvetia: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer (Mbabu '90), Freuler, Xhaka, Zuber (Benito '85) - Seferovic (Gavranovic '75), Shaqiri (Vargas '75), Embolo (Mehmedi '86). Selectioner: Vladimir Petkovic

Turcia: Cakir - Celik, Demiral, Soyuncu, Muldur - Ayhan (Yokuslu '64) - Under (Karaman '80), Tufan (Yazici '65), Kahveci (Kokcu '80), Calhanoglu (Tokoz '86) - Yilmaz. Selectioner: Senol Gunes

Arbitri: Slavko Vincic - Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (toti trei Slovenia) - Andreas Ekberg (Suedia)

Arbitri VAR: Bastian Dankert, Christian Dingert, Christian Gittelmann, Marco Fritz (toti Germania)

Clasamentul final al Grupei A: 1. Italia - 9 puncte, 2. Tara Galilor - 4 puncte, 3. Elvetia - 4 puncte, 4. Turcia - niciun punct.